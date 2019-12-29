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حوادث

النيابة تفرغ الكاميرات وتستدعى الشهود فى حادث مقتل مقاول بالسلام

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:40 ص
جريدة الدستور
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أمرت نيابة السلام، بتفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع للشهود، فى واقعة مقتل مقاول بعد خلافات مع أقاربه، بسبب النزاع على الميراث فيما بينهما.

وتمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من كشف غموض مقتل مقاول بعد مشاجرة مع أقاربه بسبب خلافات سابقة حول الإرث الخاص بعائلتهم بمحافظة أسيوط، وتطورت إلى مشاجرة تعدوا فيها على المتوفى بالضرب باستخدام 2 ماسورة حديدية، وتم نقل الجثة للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود لقسم شرطة السلام أول، إخطارا من الأهالى بحدوث مشاجرة خلفت متوفى ومصابين بشارع المستشار أحمد عمر ـ أبو رجيلة ـ دائرة القسم.

بالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة على النحو التالي، طرف أول "أحمد. ه. س"ـ 53 سنة، مقاول معمارى، ( توفى إثر إصابته بجرح بالرأس)، وتم نقله لمستشفى السلام العام، و"عادل. ه. س"، 42 سنة، نجار مسلح، ( مصاب بكسر باليد اليمنى) "شقيق المتوفى"، و"عمرو. أ.ه"، 28 سنة، نجار مسلح، ( مصاب بكسر بالجمجمة) وتم نقله لمستشفى المطرية، "نجل المتوفى"، فيما ضم الطرف الثانى "سيد. أ. س"، 33 سنة، سائق، و"بهاء.أ. س" 18 سنة، عامل.

ومن خلال التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان، بسبب خلافات سابقة حول الإرث الخاص بعائلتهم بمحافظة أسيوط، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب باستخدام 2ماسورة حديدية كانا بحوزتهما محدثين إصابتهم المشار إليها والتى أودت بحياة الأول.

على الفور تم إعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهمين، وتمكن ضباط مباحث القسم، من ضبطهما، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، تمكنوا من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى جلب السيارات المهربة جمركيًا وتسييرها بموجب مستندات مزورة، وحرر محضر بالواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم ( 2 تصريح تسيير - لوحتين معدنيتين "تجارى الدقهلية"- رخصة تسيير سيارة "جميعها مزورة" )، كما ضبط بحوزتهم سيارتين، مُثبت عليهما لوحات معدنية "بالكشف الفنى عليهما تبين أن إحداهما مهربة جمركيًا، والأخرى مقيدة بإسم أحد المتهمين، ومحظور بيعها لصالح أحد البنوك، وضبط بحوزته رخصة تسيير لذات السيارة مزورة، كما تم ضبط سيارة مقيدة بإسم إحدى السيدات بحوزة أحد العاطلين.

بمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بجلب السيارات المهربة جمركيًا وإدخالها عبر المنافذ الجمركية، وعقب إنتهاء تصريح الإفراج الجمركى يقومون باصطناع مستندات ملكية، ورخص التسيير وإعادة بيعها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها كشفًا ومنعًا.

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