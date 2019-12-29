احذرى.. 5 أطعمة قد تتحول إلى سامة

يعد تناول نظام غذائي صحي متنوع أحد العناصر الرئيسية لجسم صحي وشخص متناغم، لهذا السبب، نحاول اختيار أطعمتنا بعناية والتأكد من أنها مفيدة لصحتنا.



ومع ذلك، يمكن لبعض الأطعمة الصحية أن تكون قاتلة إذا تناولناها بكميات كبيرة أو إذا تم تخزينها بشكل غير صحي، وفيما يلي بعض الأمثلة عن الأطعمة التي قد تكون سامة:



1- البطاطس

البطاطس المطبوخة أو المقلية أو المهروسة، هي طعام يحبه الصغار والكبار، ومع ذلك، فإن ظروف تخزينها غير السليمة يمكن أن تجعلها سامة، وبالتالي ضارة بالصحة، من خلال تعريضها للضوء أو أشعة الشمس المباشرة، حيث تكتسب لونًا أخضرًا وذوقًا مرًا؛ بسبب إنتاج الكلوروفيل الذي بدوره يزيد من تركيز البطاطس في سولانين والجليكولكولايد المسؤول عن مرارة الخضار، مما يجعله غير صالح للاستهلاك.



وإذا كنت تأكل بطاطس خضراء، فقد تعاني من الدوار وآلام في البطن والغثيان والقيء والإسهال والصداع والهلوسة وما إلى ذلك، وفي بعض الحالات يمكن أن يؤدي استهلاك البطاطس الخضراء إلى حدوث مشاكل عصبية.



2- جوزة الطيب

هي نوع من أنواع التوابل، يحبها كثيرون بسبب نكهتها المتميزة، بينما يمكن أن تحتوي على مواد سامة ذات آثار جانبية مزعجة بل خطرة، وإذا تم تناولها بكميات كبيرة (أكثر من 20 جرام) قد تؤدي إلى الموت، فإذا كنت ترغب في الاستمتاع برائحتها دون تعريض صحتك للخطر فاحرص دائمًا على إمساك يدك عنها بعض الشيء.



3- التونة

مع توسع القطاع الصناعي، كان هناك العديد من الآثار البيئية الضارة، بما في ذلك زيادة مستوى الزئبق في المحيطات، ونتيجة لذلك، فإن بعض الأسماك، وخاصة التونة، التي تتغذى على الأسماك الصغيرة، تتعرض لمادة الزئبق، والتعرض لفترات طويلة لهذا المعدن الثقيل يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي والجهاز المناعي.



ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة Environmental Health، فإن أكثر من 1.8 مليون من المواليد الأوروبيين لديهم مستوى من ميثيل الزئبق تجاوز الحد الصحي، لذلك يجب استهلاكها باعتدال، ويفضل أن تتجنبها النساء الحوامل والأطفال.



4- نبتة الراوند

لنبات الراوند فوائد صحية متعددة، فهو غني بالفيتامينات والمعادن، ويحتوي الراوند على 0.4% من حمض الأكساليك، وهو غير ضار بالصحة طالما أن استهلاكه معتدل، بينما يصبح محتوى هذا الحمض سامًا للجسم إذا تناولناه بكميات كبيرة، وفي بعض الحالات يمكن أن يعزز ظهور حصى المرارة، ويقلل من مخازن الكالسيوم، ويمنع امتصاص الحديد.



5- اللوز

نعلم جميعًا أن اللوز مغذي للإنسان، يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، بينما ينصح بتناول الصنف الحلو منه كوجبة خفيفة، ويمكن للوز المر أن يكون سامًا للإنسان إذا تم تناوله بشكل مفرط.



ويحتوي اللوز على مادة أميجدالي المعروفة أيضًا باسم "السيانيد"، وهي سم قاتل يتسبب في ظهور أعراض مثل خفقان القلب، والصداع، والدوخة، والقلق، وفرط التنفس.



وفي بعض الحالات، يمكن أن تتفاقم هذه العلامات وتتسبب في انخفاض ضغط الدم ونوبات الصرع والغيبوبة الاختناق وحتى الوفاة، وبداية هذه الأعراض تظهر إذا تجاوزت 400 ملغ من مادة أميجدالين، لذلك يوصى دائمًا باستهلاك اللوز المر باعتدال كبير.