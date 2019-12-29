ضبط 240 قضية مخدرات بالمحافظات

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (عدد 212 قطعة سلاح نارى، بحوزة 196 متهم)، وذلك على النحو التالي: "رشاش بورسعيدي، و(17) بندقية آلية، وبندقية رصاص، و(48) بندقية خرطوش، و(18) طبنجة، و(127) فرد محلي، و(296) طلقة مختلفة الأعيرة، و(25) خزينة متنوعة، و(246) قطعة سلاح أبيض، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية".



وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (82894) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي:"(361) حكم جناية، و(24385) حكم حبس جزئي، و(4579) حكم حبس مستأنف، و(42442) حكم غرامة، و(11127) حكم مخالفة".



و في مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (6) متهمينن، كونوا (3) تشكيلات عصابية، إرتكبوا (14) حادث متنوع.



وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (240) قضية مخدرات بحوزة (257) متهم، ضُبط خلالها الآتي: "كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 33،037 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو وزنت ( 27،595 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3،051 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 20 جرام )، وكمية من مخدر الشابو وزنت ( 1،200 كيلو جرام )، وكمية من مخدر البودرة وزنت ( 368 جرام )، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 809 جرام)،يو كمية من مخدر الفودو وزنت ( 52 جرام)، وعدد (6593) قرص مخدر".