بالصور.. البترول تضيف 2500 برميل من حقل السلام بالصحراء الغربية

أضافت شركة خالدة للبترول، مساء أمس السبت، نحو 2500 ألف برميل زيت و4 مليون قدم مكعب غاز على خريطة الإنتاج من بئر جديد بحقل السلام بالصحراء الغربية، وذلك بالتعاون مع شركة هاليبرتون الأمريكية.



وتنشر "الدستور" صور بدء إنتاج الزيت من البئر الجديد بعد انتهاء العاملين من الأعمال.



ويعد حقل السلام من الحقول التى ساهمت بشكل كبير فى ارتفاع إنتاج الزيت لشركة خالدة، حيث تم تسميته بـ"السلام" بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل "كامب ديفيد"، ويقع ضمن حقول شركة خالدة للبترول بالصحراء الغربية.



وفي عام 1987 بدأ ضخ الزيت الخام بكميات منتظمة من حقل السلام.



وكانت "خالدة للبترول" إحدى شركات قطاع البترول المصري التي تدير 15 منطقة امتياز على مساحة حوالي 14 ألف كم مربع، حققت إنتاج أكثر من مليار برميل زيت خام ومتكثفات، و5 تريليونات قدم مكعب غاز منذ تأسيسها.



وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للشركة حوالي 162 ألف برميل زيت خام ومتكثفات، وحوالي 752 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي من البوتاجاز حوالي 1700 برميل.



كما ارتفع إنتاج الزيت والغاز والمتكثفات بنسبة 100.4% بزيادة 4 % عن المستهدف، خلال العام 20192020، وارتفع إنتاج البوتاجاز 1740 ألف برميل يوميا بنسبة 151.7%.

