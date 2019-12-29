أهم نتائج دراسات ارتفاع ضغط الدم فى 2019

وجود صلة بين ارتفاع ضغط الدم ومخاطر الإصابة بالخرف من أهم نتائج الأبحاث والدراسات التي أجريت عن الضغط هذا العام. لكن المضاعفات التي يسببها ارتفاع الضغط تتعدى ذلك إلى زيادة احتمال الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب.



وقد قدّمت أبحاث 2019 وسيلة جيدة لخفض الضغط المرتفع هي: نوم القيلولة. وتتضمن إجراءات علاج الضغط المرتفع بطرق طبيعية: تعديل نوعية الأطعمة، وتقليل الملح، والمشي وممارسة الرياضة يوميًا، والنوم 7 ساعات كل يوم.



وتوصل فريق بحثي ياباني إلى أن التبول عدة مرات أثناء الليل من علامات الإصابة بارتفاع الضغط المزمن، وعُرضت نتائج الدراسة خلال المؤتمر السنوي الـ 83 للجمعية اليابانية لأمراض الدورة الدموية.



واقترحت دراسة أخرى عُرضت خلال المؤتمر السنوي جمعية القلب الأمريكية النظر إلى التغذية غير الصحية باعتبارها من أكبر عوامل الخطر المسببة لارتفاع ضغط الدم، وأن التعديلات الغذائية الصحية من أدوات العلاج والتصحيح الفعّالة.



وحثّت دراسة أمريكية أجريت في جامعة كاليفورنيا على أكل الجوز كوسيلة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وخفضه إذا كان مرتفعًا.



وبشكل عام، يوجد اتفاق بين نتائج الأبحاث التي أجريت عن ضغط الدم في عام 2019 على أن الأطعمة المصنعة وما تحتويه من إضافات ومواد حافظة ودهون تلعب دورًا هامًا في ارتفاع ضغط الدم، وأن الحد من تناول هذه الأطعمة مع شرب الكمية الكافية من الماء لترطيب الجسم يساعد على تخفيف المشكلة.