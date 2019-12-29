بدء إنشاء محطة كهرباء الخارجة بالودى الجديد

قال محافظ الوادى الجديد، محمد الزملوط، إنه التقى مساء السبت مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، حيث بحث معه إجراءات البدء في إنشاء محطة كهرباء الخارجة الجديدة.



وأكد المحافظ أنه تم خلال اللقاء استعراض أبرز عروض الشركات الاستثمارية فى مجال الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات بالمحافظة، كما تم تقديم خريطة استثمارية لتوصيل الكهرباء لمناطق الاستثمار بكافة مناطق الوادي الجديد.



وأضاف المحافظ أنه تم تقديم الشكر نيابة عن أهالي المحافظة لوزير الكهرباء على جهود الوزارة في ربط المحافظة بخط كهرباء شرق العوينات البديل لخط نجع حمادي الذي يغذي المحافظة بالكهرباء، والذي تجاوزت تكلفته 5. 1 مليار جنيه لدعم عجلة التنمية والاستثمار بالمحافظة، وتلافي وقوع أي خسائر نتيجة وجود عطل بالخط الرئيسي.