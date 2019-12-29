الأمير هارى وزوجته ميجان يقدمان طلبًا لتسجيل اسم مؤسستهما الخيرية

كشفت وثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب الملكية الفكرية، أن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان قدما طلبًا لتسجيل اسم مؤسستهما للأعمال الخيرية، ساسكس رويال، كعلامة تجارية.



وأسس هاري وميجان، دوق ودوقة ساسكس، مؤسستهما الخيرية هذا العام لينفصلا بذلك عن المؤسسة الملكية للأعمال الخيرية التي تأسست قبل عشرة أعوام، وكان يشاركان الأمير وليام، شقيق هاري الأكبر، وزوجته كيت بها.



ويغطي طلب العلامة التجارية مجموعة واسعة من السلع والخدمات تتنوع بين الكتب والملابس والحملات الخيرية.



وهاري (35 عامًا) هو حفيد الملكة إليزابيث، وترتيبه السادس في ولاية عرش بريطانيا.