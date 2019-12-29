وكيل "تضامن دمياط" يزور مصابى حادث بورسعيد

توجه حسام عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، إلى محافظة بورسعيد، بالتنسيق مع مديرية تضامن بورسعيد والأجهزة الأمنية والطبية بالمحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول إثر حادث بورسعيد، الذي أسفر عن وقوع ١٦ حالة وفاة من محافظة دمياط، و٧ حالات من محافظة بورسعيد،و حالة من محافظة كفر الشيخ، وحالات الإصابة ٥ حالات من دمياط، وحالة واحدة من بورسعيد.



وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، أنه تم بالفعل الانتقال في الساعات الأولى للحادث وتقديم كل الدعم للمصابين وذويهم وأهالي الشهداء، وتم تواصل محافظ دمياط الدكتورة منال عوض مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للوقوف على آخر مستجدات الحادث.