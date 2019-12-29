رجل يزرع شريحة فى يده لفتح وإغلاق سيارة تسلا

قرر أحد المتحمسين للتكنولوجيا التخلص من مفتاح سيارة تسلا التقليدي، وزرع مفتاحًا خاصًا في يده، حتى يتمكن من فتح باب السيارة بمجرد تقريب يده منها.



وتم زرع أربع شرائح كمبيوتر مدمجة في يدي "بين وركمان"، تسمح له بأداء أعمال مختلفة، من قفل وفتح سيارة تسلا، إلى فتح وإغلاق الأبواب في مكان عمله، وحتى تسجيل الدخول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص به.



ولطالما كان "بين" مفتونًا بالتكنولوجيا، لكنه واجه صعوبة في العثور على شخص ما على استعداد لإجراء عملية زرع الشرائح في البداية، ورفض العديد من الأطباء بما فيهم طبيب بيطري إجراء العملية، وتمكن في النهاية من إقناع أحد أفراد أسرته للقيام بذلك.



وعلى الرغم من أن الرقائق الأربع المزروعة في يديه تستخدم لأغراض تكنولوجية، إلا أن "بين" يعترف أنه يستخدمها في بعض الأحيان لإقناع الآخرين بأنه يملك قوى سحرية، كما أن لديه مغناطيس صغير مزروع في إحدى يديه، يستخدمه أيضًا لبعض الحيل على سبيل الدعابة والمرح.



ولن يتوقف "بين" عند هذا الحد، بل يخطط الآن لزراعة شريحة جديدة، تساعده على إجراء عمليات الدفع مباشرة بيده، بحسب موقع أوديتي سنترال.