علماء: ملمس الكوب يؤثر على مذاق القهوة

توصل خبراء إلى أن الكوب الذي تحتسي فيه المشروبات وخاصة القهوة يؤثر على مذاقها.



وأجرى العلماء في البرازيل، التي تعد أكبر منتج للبن في العالم، اختبارات شارك فيها خبراء ومتذوقون محترفون، ووجدوا أن ملمس الكوب، يصنع فرقًا كبيرًا في مذاق القهوة.



وشارك أكثر من 230 شخصًا في البحث نصفهم من الخبراء، حيث شربوا قهوة برازيلية عالية الجودة من فنجان خزفي ناعم، واستخدموا أيضًا قدحًا مصنوعًا من السيراميك الأبيض ذو النهاية الخشنة على الناحيتين الخارجية والداخلية، وكلا الكوبين يتمتعان بوزن وشكل متماثل.



وقالت الدكتورة فابيانا كارفالهو، عالمة النفس المشاركة في الدراسة: "اعتبر المشاركون القهوة أحلى مذاقًا عندما تذوقوها من فنجان أملس، في حين تم تصنيف القهوة على أنها أكثر حمضية عند شربها من الكوب الخشن".



وأضافت: "هذه النتائج تدل على أن ملمس الكوب يؤثر على الحكم على الأذواق الأساسية، وكذلك سمات الشعور بالقهوة المميزة في الفم".



وأشارت كارفالهو إلى أن نوعية الكوب الذي تقدم فيه القهوة، عامل أساسي في تحويل استهلاك القهوة إلى تجربة متعددة الحواس، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.