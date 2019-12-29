بروتوكول تعاون بين مصر للطيران وكلية اللغة والإعلام بالإسكندرية

وقعت أكاديمية مصر للطيران للتدريب بروتوكول تعاون مع كلية اللغة والإعلام بالمقر الرئيسي بالإسكندرية، وذلك لتدريب طلاب الكلية بالأقسام المختلفة في شركات مصر للطيران، مثل أقسام العلاقات العامة والدعاية والتسويق وغيرها.



يأتي ذلك انطلاقًا من المسئولية المجتمعية لأكاديمية مصر للطيران لتدريب الشباب حديثى التخرج بجميع أعمارهم لإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل بمنظومة الطيران المدنى.



وحضر توقيع البروتوكول الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج رئيس الأكاديمية، والدكتورة عبير رفقي عميد الكلية، وجيهان صدقي رئيس وحدة تدريب الطلبة والخريجين بأكاديمية تدريب مصر للطيران، وعزة صابر مستشار مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مصر للطيران، والدكتورة ميرفت محمود وكيل الكلية للتدريب وخدمة المجتمع.