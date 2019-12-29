وزيرة الخارجية المكلفة فى بوليفيا: بلادنا ليست مستعمرة مكسيسكية

قالت كارين لونجاريك، وزيرة الخارجية المكلفة في بوليفيا، إن على المكسيك أن تكف عن التدخل في شؤون بوليفيا الداخلية، وذلك بعد انهيار حكومة إيفو موراليس الاشتراكية الشهر الماضي.



ويحتدم منذ أيام خلاف بين رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وحكومة بوليفيا المؤقتة؛ بسبب منح المكسيك عبر بعثتها الدبلوماسية في لاباز حق اللجوء لتسعة أشخاص منهم حلفاء لموراليس، تريد بوليفيا محاكمتهم بتهم التحريض والتمرد المسلح.



وقالت "لو نجاريك"، في مقابلة مع صحيفة الباييس الإسبانية: "ببساطة نطلب من حكومة لوبيز أوبرادور وقف التدخل في شؤوننا الداخلية واحترام سيادة بوليفيا".



وأضافت "لو نجاريك"، التي تولت الوزارة تحت قيادة رئيسة البلاد المؤقتة جنين أنييس الشهر الماضي على أثر استقالة موراليس وفراره إلى مكسيكو سيتي: "بوليفيا ليست مستعمرة مكسيكية".