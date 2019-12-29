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تسريحات مختلفة تناسب سهرات ليلة رأس السنة (صور)

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:50 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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تبحث كل سيدة عن تسريحة جذابة ومريحة لتتزين بها ليلة رأس السنة، لذا يتحدث لـ"الدستور" اليوم مصفف الشعر "طارق عواد"، عن أجمل التسريحات المثالية لاستقبال العام الجديد، لكي تستوحي منها كل امرأة ما يناسبها لسهرة الكريسماس، وتطبق ما يعجبها ويتماشى مع الأزياء التي اختارتها لهذه السهرة.

يقول طارق: "يمكن للمرأة رفع الشعر الويفي على شكل ذيل حصان وترك خصل ناعمة وحرة عند الجبهة، لكي تحصل على تسريحة أنيقة، أو يمكن تسريح الشعر عبر رفع كامل الشعر على شكل كعكة عالية مع ترك بعض الخصلات عند الجبهة".

ويضيف: "هناك تسريحة مناسبة لمختلف الإطلالات، تركز على جمع الشعر الويفي بشكل نصفي من أعلى الرأس وترك بعض الخصلات الأمامية، وهناك تسريحة أخرى بجمع الشعر الويفي بشكل نصفي عن طريق تطبيق ضفيرة عريضة وسط الرأس".

ويستكمل: "يمكن اعتماد تسريحة ناعمة وأنيقة تعتمد على جمع الشعر بشكل وسطي من الجانبين، مع ترك بعض الخصلات الويفي الأمامية، أو يمكن تطبيق ضفيرتين جانبيتين ومتوازيتين قبل جمع كامل الشعر على شكل كعكة ملفتة ومنخفضة".

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