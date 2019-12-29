5 شعراء فى آخر أمسيات بيت الشعر بالأقصر قبل نهاية ٢٠١٩

استضاف بيت الشعر بالأقصر مساء أمس السبت شعراء من نادي أدب قصر ثقافة جرجا وهم: الشاعر أحمد النمكي، أشرف الخطيب، حسن كريم، عارف البرديسي، محمد السيد.



وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسن عامر منسق أنشطة بيت الشعر الثقافية، حيث بدأ بالترحيب بشعراء الأمسية وجمهور الحاضرين، مؤكدًا حرص بيت الشعر على التعرف على تجارب أندية الأدب وحاضرها ومستقبلها في محاولة لقراءة راصدة قدر الإمكان للمشهد الشعري في مصر.



بدأت الأمسية بالشاعر أحمد النمكي وهو شاعر من مواليد مدينة جرجا بمحافظة سوهاج حاصل على ليسانس الآداب قسم التاريخ من جامعة أسيوط، وحاصل أيضًا على ماجستير في التاريخ الإسلامي من كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي، وحاصل أيضًا على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب بجامعة أسيوط وله نشاطات واسعة في المؤتمرات العلمية والأدبية التي شارك فيها بأبحاث وقصائد.



ومما قرأ من شعره:

يا من لوصلك قد حلفت تذلني

قل لي بربك كيف وصلك إنني

بك تائه ومتيم ومرنمٌ

حلف الهوى حقًا لذاتك ينحني

سأظل عمري أشتكي ومناديًا

وأقول إني قد ظُلمتُ فلا أني.



ثم تلاه الشاعر أشرف الخطيب من مواليد: جرجا – مصر، وهو عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر ورئيس لجنة العلاقات الدولية باتحاد كتاب مصر وشاعرٌ ومحاضرٌ مركزي بوزارة الثقافة المصرية.

نشرت بعض أعماله في العديد من المجلات والجرائد الأدبية منها..

[ المجلة العربية السعودية - البحرين الثقافية - البحرين الإماراتية - الرافد الإماراتية – البيان السعودية - مجلة طنجة الأدبية المغربية - الشعـــر – الثقافة الجديدة - الأهرام العربي - أدب ونقد – العربى الكويتية - الاقتصاد العالمى ( لندن – جنيف – نيوقيسيا ) - الأهرام المسائـي –- أخبار الصعيد – العربي الكويتي – السينما والناس- الأيـام –– الحياة المصرية – الفــــن - إشراقات– أخبار سوهاج - رسالة الجنوب – شارع الصحافة الدولية – المواقع الإلكترونية -.. وغيرها.



صدر له [في محراب السفر] ديوان شعر، [العزف على أوتار الوجع ] ديوان شعر، [أبجدية العشق ] ديوان أشعار بالعامية، ما بين عبيرك والبحر كان الرحيل، [ديوان أشياء لا تعرف البهجة ) عن دار وعد القاهرة 2011.



تلاه الشاعر حسن كريم من مواليد جرجا بمحافظة سوهاج، وهو شاعر وعضو مؤسس بنادي أدب جرجا، ورئيس نادي أدب جرجا سنة ٢٠١٣، ٢٠١٥، نشرت أعماله في بعض المجلات والصحف القومية وتمت مناقشة ديوانه الأول: الشخبطة فوق لوح صفيح ببرنامج إبداعات جنوبية، كما شارك في العديد من المهرجانات والأمسيات الأدبية وتم تكريمه في مهرجان الحمامصي بأخميم ١٩٩٩، كما حصل على المركز الأول في شعر العامية المصرية عام ١٩٩٩.



ثم تلاهم الشاعر عارف البرديسي وهو شاعر ومحاضر مركزي بوزارة الثقافة المصرية وضمن الموسوعة الكبرى للشعراء العرب ورئيس نادي أدب جرجا في: ٢٠٠٠، ٢٠٠٢، ٢٠٠١٧، ٢٠٠١٩، وهو أمين عام مؤتمر اليوم الواحد بإقليم وسط الصعيد الثقافي فرع ثقافة سوهاج عام ٢٠٠١٩.



صدر له ديوان المشي على البكاء عن الهيئة المصرية للكتاب وديوان تراكيب شهيد عن الهيئة المصرية لقصور الثقافة، وديوان شجرة الأشواق عن دار المتحدة كما حصل أيضًا على العديد من الجوائز الأدبية.



صاَر الأحبّةُ واحدًا نْبراسابلََغ السماء فنّزه الإ ْحساسا

ذاَع التساؤ ُل ثائًرا مْستْغربًا

صو ُت اليقين يكّمم الأجراسا ُِ

دُفقَْت لنا رئُة الهوى بمحمد

فتفّجرْت أشواقُنا أْنفَاَسا

ِمليَاُر صيّاد َغدُواِ لِصفَاتِه

كٌّل يوّحدُ يْرجُم الأنجاَسا

ماَزاَل ُصْبُح الَكْون يُْهِدي في يدي َِ

ُخْبَز الحياِة يعالج الِو ْْسَواَسا.



واختتمت الأمسية بالشاعر محمد السيد من مواليد بيت داود ـ جرجا ـ سوهاج ـ مصر وهو شاعر وأخصائي تحاليل طبية مدير معامل الرسالة للتحاليل الطبية بجرجا.

*عضو عامل بنادي أدب جرجا والمنشاة فرع ثقافة سوهاج.

*رئيس نادي أدب جرجا والمنشاة دورة 20192021

أهم الأعمال الأدبية التي تم نشرها والمشاركات

*نشرت له العديد من القصائد في المجلات الإلكترونية كمجلة الثقافة العربية ومجلة روائع الشعر العمودي.

وله ديوان شعري مطبوع بعنوان ( توبات ) سنة 2015.



ومما قرأ من شعره:

تـُرَى منْ أنا؟!

سؤالٌ بسيطٌ فهل من إجابة هذا السؤالْ؟!

تـُرَى منْ أنا؟!

أسيرًا ولدتُ بدنيا الخيالْ

حبيسًا بعهد ٍ بعيد المنالْ

فلا أعرفُ الضيمَ

لا أعشقُ الهمَّ

لا يعتريني سوى كل شيءٍ

يلوحُ بروح ٍ

تثير الجدالْ.