أستراليا: رجال الإطفاء المتطوعين بدون أجر سيحصلون على تعويض

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأحد، أن رجال الإطفاء المتطوعين الذين تركوا وظائفهم لمكافحة حرائق الغابات سيمكنهم طلب الحصول على تعويض.



وسيكون بإمكان المتطوعين في خدمة إطفاء الحرائق الريفية بولاية نيو ساوث ويلز، والذين يشكلون 90% من رجال الإطفاء الذين يكافحون الحرائق في جميع أنحاء سيدني، الحصول على 300 دولار أسترالي (209 دولارات أمريكي) في اليوم الواحد، بحد أقصى 6 آلاف دولار في المجمل.



وتعرض موريسون لضغوط متزايدة، بما في ذلك من داخل حكومته، من أجل تقديم مساعدة مادية للمتطوعين الذين تركوا أعمالهم من أجل مكافحة حرائق الغابات الهائلة.



وقال موريسون في بيان اليوم الأحد "أعرف أن متطوعي خدمة إطفاء الحرائق الريفية لا يسعون للحصول على المال مقابل خدمتهم، ولكني لا أريد أن أرى متطوعين أو عائلاتهم غير قادرين على تسديد الفواتير أو يعانون ماليًا نتيجة ما يقدمونه من مساهمات تتسم بنكران الذات".



وأضاف: "هذا لا يتعلق بتقديم أموال للمتطوعين. إنه يتعلق بدعم جهود المتطوعين من خلال حمايتهم من الخسارة المالية".



وينطبق هذا التعويض فقط على المتطوعين بدون أجر الذين لديهم عملهم الخاص أو يعملون في شركات صغيرة ومتوسطة. كما أنه يجب أن يكون قد تم استدعاءهم لأكثر من 10 أيام خلال موسم الحرائق الحالي.



وستكون المدفوعات معفاة من الضرائب لأنها تهدف إلى تعويض النفقات مثل الوقود والمعدات.



يشار إلى أن حرائق الغابات في أستراليا بدأت منذ ثلاثة أشهر ومن غير المعلوم متى تكون نهايتها. وتسببت الحرائق في تدمير أكثر من 4ر3 مليون هكتار من أراضي الغابات، وقتل تسعة أشخاص، من بينهم رجلي إطفاء من المتطوعين، وتدمير حوالي ألف منزل.