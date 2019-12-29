تونس: إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية

أحيت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اقليم تونس، بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى تونس، الذكرى الـ55 لانطلاقة الرصاصة الأولى للثورة الفلسطينية المعاصرة.



وقال سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم إن قرار انطلاقة حركة فتح قرار استراتيجي، غيّر مجرى تاريخ شعبنا وقضيتنا، اتخذه قادة أفذاذ في وقت اشتدت فيه المؤامرات ضد قضيتنا وشعبنا من قبل قوى أرادت تزييف الحقائق، لكن صمود شعبنا أفشل كل هذه المؤامرات وثبت وجوده على خارطة العالم.



وحضر الحفل ممثلين عن وزارتي الشؤون الخارجية، والثقافية التونسيتين، وممثلين عن سفارتي دولة الكويت وسلطنة عمان، ونقابات ومنظمات تونسية، وطلبة فلسطين، وممثل عن الاتحاد العام لطلبة تونس، وطلبة سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقتين.



وشدد أمين سر إقليم "فتح" تونس مطيع كنعان على أن الرد الفتحاوي بالانطلاقة كذب ما تنبأ به الحاقدون، وأن شعبنا باق وقادر على تحقيق الانتصار، والأجيال تتوارث النضال، مضيفا أن "فتح" أم البدايات وأم التضحيات محققة الإنجازات.



من جهتها، أكدت ممثلة وزير الشؤون الثقافية التونسية هاجر الذوادي ثبات الدعم والمساندة لفلسطين وشعبها من شقيقتها تونس قيادة وشعبا، مشددة على وحدة المصير بعد امتزاج الدم أثناء العدوان الغادر على حمام الشط.



وتخلل الحفل عروضا عنائية فلكلورية فلسطينية لفرقة فنونيات للفاكلور والرقص الشعبي الفلسطينية.



كما قدمت شاعرتان فلسطينية وتونسية قصيدتان كل على حدة، من وحي اللحظة تمجيدا لنضال شعبنا وثباته وصموده الأسطوري، فيما عرض فيلم وثائقي عن الانطلاقة بداياتها وحتى العودة للوطن.