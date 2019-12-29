أغانى الطرب الأصيل والزمن الجميل على مسرح مركز الجيزة الثقافى

تحل علينا هذه الأيام ذكرى اثنين من رواد الغناء والموسيقى في مصر والوطن العربي، ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم ووفاة الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وإحياءًا لهذه الذكرى أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية احتفالية فنية بمركز الجيزة الثقافي.



تضمنت الاحتفالية عروضًا للفرق الفنية بالهيئة، وبدأ الحفل بفرقة أغاني الأطفال بقيادة الدكتور مروة صابر، التي تغنت بمجموعة من الأغاني، منها "كف عروسة للطفلة دهب، وفراشة صغنططة لجاسمين عادل، والشمس البرتقالي لعبدالرحمن مصطفى، وتوت توت لمريم، والشاطر عمرو للموهوب الصغير سيف هاني، والشمس طلة وبتنده علينا".



كما قدمت فرقة أغاني الشباب بعض المقطوعات الموسيقية للشريعي، منها "وبتسأل يا حبيبي لنورا حسني، وزيزينيا لمحمد أسامة، وحلى ضفايرك لأسماء الجمل، ويرفرف العمر الجميل الحنون لأحمد عباس"، وذلك بقيادة الدكتورة أماني الملا.



بجانب ذلك أحييت الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو فاروق البابلي عددًا من الأغاني الطربية لأم كلثوم، منها "أنا في انتظارك، وغنيلي شوي شوي، وإفرح يا قلبي، وسألت عن الحب أهل الهوا، وحب إيه، وهو صحيح الهوى غلاب، ومصر التي في خاطري".