صحفية شهيرة ضمن قتلى تحطم طائرة لويزيانا الأمريكية

أثبتت التحقيقات أن الصحفية والمذيعة الرياضية الشهيرة كارلي ماكورد، كانت من ضمن 5 قتلى في حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية لويزيانا الأمريكية، حيث توفيت عن عمر 30 عاما.



وقال ستيفن إنسمينجر زوج الصحفية الراحلة، إن زوجته كانت على متن الرحلة، وتوفيت خلال الحادث المأساوي.



وكارلي التي تعمل لصالح شبكتي "كوكس سبورتس" و"إي إس بي إن" الرياضيتين الأمريكيتين، كانت في طريقها إلى أتلانتا لحضور مباراة كرة قدم أمريكية بين جامعة ولاية لويزيانا وأوكلاهوما.

