رئيس كوت ديفوار: القانون سيطبق "بحذافيره" على سورو

قال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، إن زعيم المتمردين السابق والمرشح الرئاسي جيوم سورو ليس فوق القانون، وسيواجه العدالة بسبب مزاعم سعيه لزعزعة استقرار البلاد.



وألغى سورو قبل أيام خططه للعودة إلى ساحل العاج بعدما أصدرت السلطات أمرا بضبطه في إطار تحقيق في مؤامرة انقلاب مزعومة.



وألقت السلطات القبض على ما يزيد على 15 شخصا مقربا منه في إطار هذا التحقيق.



وفي أول تعليق له على هذه القضية، قال واتارا في مؤتمر صحفي بأبيدجان أن أي شخص "متورط في زعزعة استقرار البلد يتعين أن يُطبق عليه القانون بحذافيره".



وأضاف مؤكدا "سيطبق القانون بحذافيره على أي من مواطني ساحل العاج حتى إذا كان خارج البلد".



وندد سورو بهذا التحقيق وقال إنه لدوافع سياسية. وعلى الرغم من أن مكانه غير معروف لكن من المعتقد أنه موجود في أوروبا.