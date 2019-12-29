التعديلات تحاصر "الخدمة المدنية" ومواد التسويات والمؤقتين أبرزها

تشهد الفترة الراهنة مناقشات جادة بين الحكومة ومجلس النواب، لإدخال بعض التعديلات على قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بعد مضي ثلاث سنوات فقط على إقراره، إذ تمتد التعديلات المقترحة إلى النصوص المتعلقة بضوابط التسوية الوظيفية بالمؤهل الأعلى أثناء الخدمة، وتثبيت مؤقتي الصناديق الخاصة وتفعيل نظام الأجر المكمل والسماح بندب ونقل الموظفين من وإلى بعض الجهات الحكومية لسد العجز.



يأتي في مقدمة مطالب التعديل أزمة تثبيت موظفي الصناديق والحسابات الخاصة، والتي تقدم على إثرها عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترحات بشأن تعديل المادة 73 الخاصة بتثبيت العمالة المؤقتة بقانون الخدمة المدنية، بما يسمح للعاملين المتعاقد معهم قبل إقرار يوليو 2016 الذين تم التعاقد معهم قبل صدور قانون الخدمة المدنية، التعيين على درجات دائمة على حساب الموازنة العامة للدولة تحقيقًا لتكافؤ الفرص مع غيرهم من المعينين، كما تشكل لجنة لحصر العاملين بالصناديق والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم لإدراجهم في الموازنة العامة للدولة.



وتشمل التعديلات المقترحة على القانون أيضًا تعديل المادة 76 من قانون الخدمة المدنية والمتعلقة بالتسويات الوظيفية بالمؤهل الأعلى أثناء الخدمة والتي نصت على غلق باب تلقي طلبات إعادة التعيين بالمؤهل الأعلي حتى مطلع نوفمبر 2019، غير أن التعديل يدور حول إتاحة الفرصة للموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة إعادة التعيين دون التقيد بمدة زمنية محددة، مع السماح أيضًا لمن حصل على المؤهل الأعلى بعد إقرار قانون الخدمة المدنية وحتى الأول من نوفمبر الماضي من التقدم بطلبات إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى.



كما ناقشت الحكومة مع أعضاء مجلس النواب تعديل المادة 182 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لاستبدال نص فصل الموظف لإدمانه المخدرات بتعاطيه المخدرات، إلى جانب مشروع قانون مقدم من قبل الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والذى يلزم بتحليل تعاطى المخدرات للموظفين فى كل الجهات، ويتضمن عقوبات ضد من يثبت تعاطيه المخدرات أو يتهرب من التحليل، بشكل متدرج بداية من الإنذار وحتى الفصل من الخدمة.



ويعقد مجلس النواب في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل، اجتماع لوزراء المالية والتخطيط والزراعة والصحة بناءً على دعوة وجهها رئيس مجلس النواب لرئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بملف تعديل قانون الخدمة المدنية.