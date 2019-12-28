توفيا منذ 7 سنوات.. القصة الكاملة لـ«الهياكل العظمية» بالإسكندرية

شهدت الإسكندرية واقعة اهتزت لها المدينة بأكملها، بعد أن عثر على هياكل عظمية ورفات لرجل وإمرأة على طريق محور المحمودية بمنطقة الحضرة الجديدة بدائرة قسم محرم بك بالإسكندرية.



وتبين أن الجثتين لزوجين أرادا بعض الأشخاص الاستيلاء على شقتهما السكنية بعد اختفائهما فترة طويلة، ليتفاجئوا بوجود جثتيهما في حالة تحلل تام داخل الشقة الخاصة بهما.

وأثبتت التحقيقات أن الزوجين توفيا منذ أكثر من 7 سنوات دون أن يعرف أحد عنهما شيئًا؛ لعدم وجود أبناء أو أقارب ولا يعرفهما الجيران، الأمر الذي أثار عاطفة المواطنين، وهو معاناة الزوجين من الوحدة، حتى بعد الوفاة.



في شارع طيبة بمنطقة كليوباترا، انتقلت "الدستور" للعقار رقم 225 حيث يقطن الزوجان أصحاب الهياكل العظمية، للتعرف على تفاصيل القصة التي أصبحت حديث الشارع السكندري خلال الأيام الماضية.



40 عامًا هو عمر العقار الذي يقطن فيه الزوجان، فهما من أوائل سكان العقار منذ بناءه، بعد أن كان فيلا من قبل، ولا يعرفهما سوى السكان القدامي الذين ترك أكثرهم العقار وسافر أخرين والبعض ما زال يتذكرهم.



أمام العقار رقم 225، التقينا حارس العقار "عم مصباح"، والذي شاهد واقعة النصب التي دارت حول الشقة السكنية محل سكن الزوجين، كما أن بلاغه في الأشخاص المترددين على الشقة هو الذي أدى إلى ربط الأحداث من خلال قوات المباحث.

في البداية، قال "عم مصباح" إنه لا يعرف الزوجين، ولم يكن يعرف أن الشقة بها سكان، فقد استلم العمل في العقار منذ عامين، وهناك شقق كثيرة في العقار مغلقة وأصحابها مسافرين منذ أعوام كثيرة، وجميع من في العقار لا يوجد اختلاط بين بعضهم البعض.



وأضاف، أنه قبل الواقعة بأكثر من أسبوعين جاء 5 أشخاص إلى العقار وأحدهم يدعى أن السيدة القاطنة بالشقة السكنية في الدور الثالث هي عمته، وقد توفيت وهو الوريث الوحيد لها، ويريد فتح الشقة، وأنه كان في أمريكا، ويريد تمكينه من الشقة، لكنني رفضت ذلك وطالبته بمفتاح الشقة إذا كان هو أحد أقارب الزوجة بالفعل وإعلان الوراثة وحكم المحكمة، فغادروا على أن يحضروا الأوراق المطلوبة.



وتابع، أن هؤلاء الأشخاص عادوا مرة أخرى بعد ثلاثة أيام وكان معهم عقد امتلاك للشقة ومحامي وجواز سفر يثبت أن هذا الشخص كان في الولايات المتحدة، وهنا شعرت بأن الأمر مريب وطالبت من مسؤول العقار من اتحاد الملاك، التدخل في الأمر لكنه رأي أن عقد البيع سليم، وواجهتم بأنهم ادعوا أنهم ورثة أصحاب الشقة والأن يدعون تملكهم للشقة، فهناك شيئ غير سليم، ولكن مسؤول العقار مكنهم من الشقة وبالفعل كسروا باب الشقة لكنهم لم يمكثوا فيها سوى 10 دقائق وأغلقوها بقفل وتركوها وخرجوا مسرعين.



واستطرد "عم مصباح" حديثه، بعد عدة أيام عادوا مرة أخرى ومعهم "تروسيكل" لتحميل عليه أشياء من الشقة مدعين تنظيفها، وبدأوا بتحميل أشياء عليه، ملفوفة في بطاطين وسجاد وأشياء قديمة وكانو 6 أشخاص ومعهم كشافات، فطلبت من سكان العمارة إبلاغ الشرطة لإخلاء مسؤليتي، وبالفعل في اليوم التالي قمت بإبلاغ قسم شرطة سيدي جابر ليتأكدوا من صحة أقوالهم بأنهم ملاك الشقة.

الزوجان توفيا في طرقة الشقة

وأشار "عم مصباح" إلى أنه بعد عدة ساعات تفاجأت بقوات أمنية تحيط بالعقار وطلبوا مني الصعود معهم إلى الشقة محل الواقعة، وعند دخول قوات المباحث لداخل الشقة وجدوا "رفات" لجثتي الزوجين، مؤكدًا أن الشقة محكمة الغلق، ولا وجود تسريب غاز، فمحبس الغاز والمياه مغلقين، والشبابيك يوجد عليها "مشمع"، بجانب أنهم وجدوا الجثتين في طرقة الشقة على الأرض، حيث هناك علامات لجسدهما على البلاط حتى الآن، بجانب وجود بعض العظام، كما وجدوا هواتف محمولة، ولا يوجد أي أثر لشبهة جنائية، في حين أن الشقة كان بها أجولة رز وسكر وأطعمة مجففة كثيرة.



وأوضح، أنه تمت مواجهته بالأشخاص بعد القبض عليهم وتعرف عليهم، وحضروا إلى الشقة لتمثيل ما حدث، لافتًا إلى أن الشخص الذي ادعى قرابته للسيدة بأنها عمته، كان يتكلم بثقة كبيرة مما جعل مسؤول اتحاد الملاك يمكنهم من الشقة.

الجيران: ليس لديهما أبناء أو أقارب



وتحدث "رابح محمد" 40 عامًا، أحد سكان العقار والذي يقطن في الطابق الحادي عشر، بأنه يقطن في العمارة منذ أكثر من 35 عامًا، ويعرف منذ قدومه إلى العمارة عن الزوجين أصحاب الشقة الانطواء، فكانا لا يتحدثان مع أحد، فالزوج كان يدعى "على" والزوجة "زكية"، وليس لديهما أبناء، وكان الزوج يعاني من الشلل وكان يخرج لشراء بعض الاحتياجات لكن قبل اختفائهم كان قد اشتد عليه المرض ولم يستطع الخروج، وكنت الوحيد الذي كانت بيننا علاقة طيبة، لكن كان لقائنا في أثناء الصعود أو الهبوط على الدرج أو المصعد فقط.



وأضاف، أن الزوج "على" كان يزوره أحد أقاربه يدعى "محمد" وكان يخرج معه دائمًا للجلوس على أحد المقاهي بكليوباترا، ومنذ سنوات طويلة حضر قريبه للسؤال عليه، وعندما سألني جاوبته أنني لا أعرف عنه شيئ، فأجاب بأنهم يمكن أن يكونوا سافروا إلى البلد، ولكنني لم أعرف بلدهم.



وأشار، إلى أن الزوجة لم تكن تخرج من البيت فزوجها حتى وهو يعاني من الشلل ويتحرك بصعوبة هو الذي كان يخرج لشراء احتياجات المنزل، وكانت دائمة الشجار مع زوجها والجيران، وحارس العقار القديم "إبراهيم" فكان صوتها جهور يصعد إلى الأدوار المرتفعة، كما أنها كانت تعاني من حالة نفسية تجعلها تتشاجر دائمًا مع السكان، وخاصة الجيران في نفس الطابق.



وأوضح، أن أخر لقاء معهما كان منذ أكثر من 10 سنوات، عندما تقابل مع الزوج أمام الشقة، وخرجت الزوجة تشتكي من حارس العقار، فقمت بتهدئتها وكان هذا أخر لقاء بيني وبينهما.

الزوجة دائمة الشجار



وأضاف الحاج "سعيد" أحد سكان العقار بأنه كان يعرف "على" الزوج صاحب الشقةوزاره في منزله مرتين، مرة للمطالبة بإصلاحات في العمارة، والمرة الثانية كانت لإنهاء مشكلة بين الزوجين وحارس العقار، لكن بعد ذلك لم نراهما مرة أخرى، فكان المرض اشتد على الزوج، والجميع اعتقد أنهما سافرا، لأن الزوج من القاهرة.



وتحدث عدد من الجيران، بأن الزوجة كانت دائمة الشجار مع السكان، لذلك كان الجميع يتجنبها ولا يتحدثون معهم، حيث قالت إحدى سكان الطابق السادس، إنها تزوجت في العقار قبل اختفائهم بمدة قليلة وكانت تسمع صوت الزوجة وشجارها على العلم بأنها تسكن في الطابق الثالث، وهو ما أكدته إحدى سكان الطابق الحادي عشر، بأنها كانت تعرف عن الزوجة الشجار الدائم، أما الزوج فكانت تراه في أثناء الصعود أو الهبوط وكان مريض ولا يقوى على السير.

وتعود الواقعة إلى السبت الماضي، عندما تلقى اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بالعثور على هياكل عظمية آدمية قديم، بطريق محور المحمودية.



وانتقل على الفور رئيس مباحث قسم شرطة محرم بك، إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والفحص وجود هياكل آدمى، داخل جوالين كبير، وعثر بمختلف ملابس المجني عليها على 10 غوايش ذهبية، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة بعد تفريغ الكاميرات المراقبة، وأسفر عن تحديد 3 أشخاص كانوا يستقلون دراجة نارية "تروسيكل"، ألقوا الهياكل العظمية بمكان العثور عليها وفروا هاربين، وبتقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا باتفاق ثلاثة أشخاص معهم على نقل بعض المخلفات من إحدى الشقق بمنطقة سيدى جابر إلى مكان الواقعة، وأضاف المتهم السادس في التحقيقات أنه يعمل في بيع وتجارة الشقق القديمة، بالاشتراك مع الرابع والخامس، وأنهم استغلوا اختفاء قاطنى إحدى الشقق السكنية بمنطقة سيدى جابر، منذ حوالى 7 أعوام، فاتفقوا فيما بينهم على اصطناع أوراق ملكية مزورة لتلك الشقة للاستيلاء عليها، وتوجهوا إلى الشقة، ومعهم نجار، وكسروا باب الشقة، في حضور حارس العقار واتحاد الملاك، وقدموا لهم أوراق تثبت ملكيتهم الشقة، عن طريق الشراء من مالكها، واستولوا على الشقة، وأثناء دخولهم إلى الشقة عثروا على الهياكل العظمية بمكان الواقعة، الخاصة بأصحاب الشقة وهم شخص بالمعاش، 70 عامًا، وزوجته ربة منزل، 65 عامًا.



وأوضحت التحريات أن الزوجة توفيت نتيجة أمراض الشيخوخة دون أن يتمكن زوجها من الإبلاغ لكونه طريح الفراش لإصابته بشلل يعوقه عن الحركة، وأنه توفي بعدها بأيام قليلة.