زلزال بقوة "5 ريختر" يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جزيرة هالماهيرا بإقليم مالوكو الشمالية الإندونيسي، أمس السبت.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال يقع على مسافة 56.128 كيلومترا شرقا وعلى عمق 59 كيلومترا.



ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.



وقد ضرب زلزال في وقت سابق من الشهر الجاري ليبلغ قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر جزيرة لايوي بإقليم مالوكو الشمالية بإندونيسيا.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 57 كيلومترًا عن شمال غربي جزيرة لايوي.



ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو خسائر مادية.