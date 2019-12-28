شاهد اختيارات مدحت العدل لأفضل فنان وفنانة في استفتاء "90 دقيقة"

اختار السيناريست مدحت العدل، خالد النبوي، كأفضل شخصية فنية لعام 2019، وذلك من بين 4 شخصيات رشحها استفتاء 90 دقيقة، وهم محمد رمضان وأحمد عز وأمير كرارة إلى جانب خالد النبوي.



كما اختار العدل، حلا شيحة كأفضل فنانة، من بين أنغام ورانيا يوسف وهند صبري وحلا شيحة، واختار طارق حامد كأفضل شخصية رياضية، معربًا أنه كان يتمنى أن يكون محمد صلاح خارج الاستفتاء لأنه خارج المقارنة، وسيدة العام، اختار العدل غادة والي.



