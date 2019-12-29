حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 29 ديسمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج الأسد ليوم الأحد 29 ديسمبر 2019 على النحو التالي:

مهنيًا: قد لا تكون مرتاح البال، والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة التي ترهق كاهلك.

عاطفيًا: التواضع يساعد في بناء أساس متين من أجل مستقبل أفضل، كما أنه يجعلك محط إعجاب الشريك وتقديره.

صحيًا: لا ترهق نفسك في ممارسة الرياضة، بل قم بما هو مطلوب منك فقط، لأنك قد تؤذي نفسك.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.