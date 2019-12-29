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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج القوس الأحد 29 ديسمبر 2019

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:29 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج القوس ليوم الأحد 29 ديسمبر 2019 على النحو التالي:

مهنيًا: قد تتخلّى اليوم عن بعض القناعات التي لم تعد تخدم واقعك، وتنجح في مسعاك لإعادة الأمور إلى مجاريها وحل بعض الخلافات الناشئة في العمل.

عاطفيًا: احتفظ بأفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها أمام الشريك منتقدًا أو محاسبًا، فهو لن يتحملك مدة طويلة.

صحيًا: كسلك وتخاذلك هما السبب الرئيس لتراجع وضعك الصحي والترهل.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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