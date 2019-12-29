حظك اليوم.. برج القوس الأحد 29 ديسمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج القوس ليوم الأحد 29 ديسمبر 2019 على النحو التالي:





مهنيًا: قد تتخلّى اليوم عن بعض القناعات التي لم تعد تخدم واقعك، وتنجح في مسعاك لإعادة الأمور إلى مجاريها وحل بعض الخلافات الناشئة في العمل.





عاطفيًا: احتفظ بأفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها أمام الشريك منتقدًا أو محاسبًا، فهو لن يتحملك مدة طويلة.





صحيًا: كسلك وتخاذلك هما السبب الرئيس لتراجع وضعك الصحي والترهل.



