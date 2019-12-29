حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 29 ديسمبر 2019
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:28 ص
سلمى بدرطباعة
تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج العقرب ليوم الأحد 29 ديسمبر 2019 على النحو التالي:
مهنيًا: يتسلّط الضوء اليوم على دور بعض الصداقات، وتشهد الأيام المقبلة تغيرات في مراكز يحتلها رؤساء لك وتتولى أنت مركزًا مهمًا.
عاطفيًا: قد يصعب عليك مسايرة الأوضاع، لكن الأمر ضروري، لا تقدم على تغيرات أو مجازفات في هذا الوقت.
صحيًا: إذا أحسنت تقسيم وقتك كما يجب، فإنك ستجد أمامك عدة ساعات فراغ للاهتمام بالشأن الرياضي.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.