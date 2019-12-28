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كاتب يكشف تفاصيل حوار رئيس الحكومة مع الكتاب والصحفيين

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:57 م
عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
رباب الأهواني
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كشف الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، تفاصيل الحوار الذي أجراه رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مع الكتاب والصحفيين، قائلا، إن العوامل المشتركة بين أهم العناوين التي خرجت من حوارنا مع رئيس الوزراء، هو الجزء الاقتصادي والخدمي، مثل دراسة تخطيط حد الإعفاء الضريبي وهو 8 آلاف جنيه، والذي يمس بشكل مباشر صغار الموظفين وبالتالي يزيد من الدخل.

وأضاف "حسين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن هناك عناوين وأرقام مستهدفة قد لا تكون مبشرة للناس لكنها ستعود عليهم بالنفع، مثل رفع حجم الاستثمارات من 100 إلى 200 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، وهو ما يعني زيادة حجم اللاستثمارات الموجهة للمحافظات بقيمة 40 مليار جنيه وهو ما سينعكس على المواطن المصري.

وتابع: "رفع عدد السائحين من 12 مليون إلى 20 مليون خلال ثلاث سنوات، مضاعفة الصادرات المصرية من 25 مليار إلى 50 مليار، بدء حل مشاكل الـ 5800 مصنع المتوقف".

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