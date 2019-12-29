-
الأحد 29 ديسمبر 2019 الموافق 03 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

5 حفلات على مسارح الأوبرا فى ليلة رأس السنة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:39 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
طباعة
تستقبل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، العام الميلادي الجديد 2020، بخمسة حفلات تقام على مختلف مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، وتبدأ جميعها في الثامنة مساءً.

وقال رئيس الأوبرا، إن العروض هذه الليلة تضم ألوان مختلفة من الفنون تعبر عن الثراء الإبداعي في المجتمع، حيث يحتضن المسرح الكبير حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة السوبرانو الفرنسية ماريا بيير مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جفينيريا.

ويتضمن مجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية والفالسات الاحتفالية منها افتتاحية سلاح الفرسان، وافتتاحية شاعر وفلاح لـ فون زوبا، والتشاردش من ريتر بازمان، وبولكا سريعة "تحية للمجر"، وبولكا تحت الرعد والبرق، وفالس ورود من الجنوب، وفالس أصوات الربيع لـ يوهان شتراوس الثاني، وبولكا الثرثار لـ جوزيف شتراوس، ومحطة قطار كوبنهاجن لـ هانز كريستيان لومبي وغيرها، ويقدم هذا الحفل مرة أخرى في اليوم التالي على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

وعلى مسرح الجمهورية يقدم فريق جلاس أونيون مجموعة من أغانس فريق البيتلز الإنجليزي الذي ظهر خلال فترة الستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضي وانتشرت في ارجاء العالم محققة شعبية جارفة، كما تقدم المطربة رحاب عمر وفرقتها مختارات من أعمال زمن الفن الجميل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يتغنى فريق على مر الأجيال الذي يضم مجموعة من النجوم الشابة الواعدة في عالم الفن، هم: ياسر سعيد، محمد متولي، محمد الخولي، بعدد من من روائع الموسيقى العربية، أما على مسرح أوبرا دمنهور يقدم المطرب أحمد ناصر وفرقته مجموعة من الأغاني التراثية والمعاصرة.

وأكد رئيس الأوبرا أن شباك حجز تذاكر حفلات ليلة العام الجديد يشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من متذوقي الفنون الجادة المصريين والعرب والأجانب الذين يحرصون دائمًا على الاحتفال بهذه المناسبة في الأوبرا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 حفلات بأوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور ليلة العام الجديد

حصاد الأوبرا فى 2018.. نصف مليون زائر و1014 فاعلية

السبت.. مختارات موسيقية عالمية في حفل على مسرح الجمهورية

على الحجار يفتتح المهرجان الصيفى بأوبرا دمنهور.. الليلة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر: جوهرة غادرت القاهرة منذ أيام.. وألغت حفلات رأس السنة

منذ حوالي 8 ساعات

خاص| الزمالك يتلقى عرضا رسميا لبيع فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث طريق "بورسعيد - دمياط" إلى 22

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية.. والقاهرة 11 درجة

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي على بلاتينوم بثنائية نظيفة

image description

مجلس مدينة سيوة يبدأ تمهيد الطرق الداخلية (صور)

image description

حياتك تهمنا.. "لا للانتحار" في ندوة تثقيفية بمسرح طنطا

image description

ضبط لودر ومعدات بناء وإشغالات طريق لـ4 مقاهٍ بمطروح

image description

حملات مكبرة لسحب مكبرات الصوت من الباعة الجائلين بالإسكندرية

الأكثر قراءة

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

مدحت العدل: النبي أعظم متمرد في التاريخ

أسرار إطلاق الإخوان «الوثيقة المشبوهة» برعاية «المقاول الأجير»

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

4 خطوات للتخلص من رائحة القدم الكريهة

الدهون تسرع نمو سرطان الثدي

4 أمراض فتاكة تضرب جيبوتي

حجم جسمك يكشف عن صحتك

الرئيس نيوز

خاص| بلغ وليك 10%.. طريقة جديدة لمواجهة التهرب الضريبي

بالأرقام.. تطور معدلات الطلاق بين المصريين خلال 10 سنوات

إدراج الخادمات تحت مظلة التأمينات.. ضوابط جديدة للاشتراكات ضد المرض والإصابات

إعلامي يطالب بفتح تحقيق ومعاقبة المتسبب في فشل جذب الاستثمارات

منوعات

رجل يزرع شريحة فى يده لفتح وإغلاق سيارة تسلا

صحفية شهيرة ضمن قتلى تحطم طائرة لويزيانا الأمريكية

انهيار جليدى يقتل أم وطفلتها فى جبال الألب الإيطالية

رائدة الفضاء الأمريكية كريستينا كوخ تحطم الرقم القياسى لبقاء امرأة فى الفضاء

كشكول

بسبب "إنفلونزا الخنازير".. تأجيل امتحانات الابتدائية وتعطيل kg بمدرسة"نيو فيجن"

منصة "كشكول".. امتحانات"اللغة العربية" للسادس الابتدائي (رابط)

"للتعرف على مشاكلهم".. جلسات نفسية للطلاب والعاملين بجامعة الأزهر

"خريجي الأزهر" تندد بجرائم داعش الإرهابية ضد المسيحيين في نيجيريا

إسلام سياسي

"صوفية ليبيا" تعلن دعمها ومساندتها للجيش ضد الجماعات الإرهابية

5 شروط إخوانية للقبول بوثيقة المقاول الأجير المحرضة ضد مصر

كواليس وثيقة المقاول الإخواني الأجير المحرضة ضد مصر

بعد عودته من كازخستان....شيخ مشايخ الصوفية يعقد اجتماعه السنوى مع وكلاء الصوفية

مقالات الرأي
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
د.أحمد الخميسى
عام جديد مع الأمل
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
المزيد

الثقافة

5 شعراء فى آخر أمسيات بيت الشعر بالأقصر قبل نهاية ٢٠١٩

أغانى الطرب الأصيل والزمن الجميل على مسرح مركز الجيزة الثقافى

انطلاق المشروع التأهيلى المجانى لتنمية مواهب أصحاب الهمم (صور)

ختام مبهر لمهرجان التحطيب بالأقصر فى دورته العاشرة.. صور

صفحتنا ع الفيس بوك