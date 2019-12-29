5 حفلات على مسارح الأوبرا فى ليلة رأس السنة

تستقبل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، العام الميلادي الجديد 2020، بخمسة حفلات تقام على مختلف مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، وتبدأ جميعها في الثامنة مساءً.



وقال رئيس الأوبرا، إن العروض هذه الليلة تضم ألوان مختلفة من الفنون تعبر عن الثراء الإبداعي في المجتمع، حيث يحتضن المسرح الكبير حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة السوبرانو الفرنسية ماريا بيير مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جفينيريا.



ويتضمن مجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية والفالسات الاحتفالية منها افتتاحية سلاح الفرسان، وافتتاحية شاعر وفلاح لـ فون زوبا، والتشاردش من ريتر بازمان، وبولكا سريعة "تحية للمجر"، وبولكا تحت الرعد والبرق، وفالس ورود من الجنوب، وفالس أصوات الربيع لـ يوهان شتراوس الثاني، وبولكا الثرثار لـ جوزيف شتراوس، ومحطة قطار كوبنهاجن لـ هانز كريستيان لومبي وغيرها، ويقدم هذا الحفل مرة أخرى في اليوم التالي على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".



وعلى مسرح الجمهورية يقدم فريق جلاس أونيون مجموعة من أغانس فريق البيتلز الإنجليزي الذي ظهر خلال فترة الستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضي وانتشرت في ارجاء العالم محققة شعبية جارفة، كما تقدم المطربة رحاب عمر وفرقتها مختارات من أعمال زمن الفن الجميل على مسرح معهد الموسيقى العربية.



وعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يتغنى فريق على مر الأجيال الذي يضم مجموعة من النجوم الشابة الواعدة في عالم الفن، هم: ياسر سعيد، محمد متولي، محمد الخولي، بعدد من من روائع الموسيقى العربية، أما على مسرح أوبرا دمنهور يقدم المطرب أحمد ناصر وفرقته مجموعة من الأغاني التراثية والمعاصرة.



وأكد رئيس الأوبرا أن شباك حجز تذاكر حفلات ليلة العام الجديد يشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من متذوقي الفنون الجادة المصريين والعرب والأجانب الذين يحرصون دائمًا على الاحتفال بهذه المناسبة في الأوبرا.