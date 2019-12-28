بعد حكم حبسها.. مسؤولو فنادق يتبرأون من حفلات جوهرة في رأس السنة

اضطرت الراقصة الاستعراضية جوهرة إلى مغادرة مصر قبل أيام خوفا من صدور حكم بحقها في قضيتها المعروفة إعلاميا «بنشر الفجور والفسق»، والذي أصدرته المحكمة، اليوم السبت، بعام مع الشغل والنفاذ.



وأكد مصدر لـ«الدستور» أن الفنانة جوهرة تواجدت في مصر مؤخرا للاحتفال بالعرض الخاص لفيلم «الفلوس» الذي تشارك فيه بالرقص على أغنية «حلو المكان» للنجم تامر حسني، بالإضافة إلى استعدادها لإحياء حفلات رأس السنة في عدد من الفنادق بالقاهرة.



نشرت جوهرة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» ستوري يحمل عدد من بوسترات حفلاتها التى من المقرر أن تُحييها في رأس السنة، ولكن مع مغادرتها خارج البلاد وفقا لمصدر مقرب منها في تصريحه لـ«الدستور»، بات الجميع يتساءل عن مصير تلك الحفلات.



من جانبها، تواصلت «الدستور» مع مسؤولي الفنادق التي نشرت جوهرة بوستراتها أكدوا أنهم لا وجود لجوهرة ضمن حفلات رأس السنة، إلا أن واحد منهم فقط اعترف ببرنامجها قائلا: «كان هناك حفلة لها يوم 1 يناير وألغتها الإدارة بعد أزمتها الأخيرة، وهروبها خارج مصر».