"عاشور" يعقد لقائين مع محامي قنا والأقصر الأسبوع المقبل

يعقد سامح عاشور نقيب المحامين، لقاءً مفتوحً مع محامي قنا، يوم الأربعاء 8 يناير المقبل، لشرح أخر المستجدات النقابية، ويقام اللقاء بقاعة "ريفان" بجوار ديوان عام محافظة قنا، في تمام الساعه 12 ظهرًا.



كما يعقد "عاشور" لقاءً مفتوحًا مع محامي الأقصر، يوم الخميس الموافق 9 يناير المقبل، ويقام اللقاء بقاعة المؤتمرات بالأقصر، في تمام الساعة 12 ظهرا.



صرح عماد حامد، وكيل نقابة محامي طنطا، بأنه التقى بالمحامي العام لنيابات طنطا ياسين زغلول، في إطار التواصل لخدمة المحامين، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور.



وقال "حامد" إن اللقاء اتسم بالتفاهم والود نحو تسهيل عمل المحامين، ووضع أسس لحل المشاكل من بدايتها وقبل تفاقمها، والتواصل مع مديري النيابات مباشرة بعضو كل جزئية