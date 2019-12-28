-
السبت 28 ديسمبر 2019 الموافق 02 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفوضية حقوق الإنسان: عودة عصابات الجريمة المنظمة للعراق

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:52 م
حقوق الإنسان
حقوق الإنسان
وكالات
طباعة
أفادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم السبت، بأن عصابات الجريمة المنظمة ظهرت مجددا في البلاد مستغلة "هشاشة" الوضع الأمني.

وقال عضو المفوضية (رسمية مرتبطة بالبرلمان) فاضل الغراوي، في بيان مقتضب: "أشرنا لارتفاع في عمليات الاغتيال والاستهداف للمواطنين".

وأضاف الغراوي، أن "ذلك جاء بسبب هشاشة الوضع الأمني وعودة عصابات الجريمة المنظمة".

وجاء التصريح عقب العثور على جثة محترقة قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال ضابط في شرطة بغداد برتبة ملازم: إن "المتظاهرين أبلغوا قوات الأمن بوجود جثة محترقة مجهولة الهوية قرب جسر الأحرار القريب من ساحة التحرير وسط بغداد".

وأضاف، أن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا في المكان وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقا في الحادث.

ويقع جسر الأحرار على مقربة من ساحة التحرير التي تعد معقل المتظاهرين المعارضين للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة منذ مطلع أكتوبر الماضي.

كما أفادت المفوضية، بأن إجمالي إحصائيات الخطف والفقدان الموثقة رسميا لدى مكاتبها بلغت 68 حادث خطف وفقدان على خلفية التظاهرات، وكشفت أن المتبقي فعليا ممن لم يكشف عن مصيرهم لحد الآن هو 56 ناشطا بعد إطلاق سراح ناشطي كربلاء الـ12 قبل أسبوعين.

والجمعة، قتل 3 أشخاص على يد مسلحين مجهولين في هجمات منفصلة ببغداد والبصرة (جنوب)، وديالى (شرق).

وتأتي هذه الحوادث وسط تصاعد في وتيرة عمليات استهداف ناشطين في الاحتجاجات على مدى الأسابيع الأخيرة.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر، تخللتها أعمال عنف خلفت نحو 500 قتيل وأكثر من 17 ألف جريح.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

رفض دعوى سحب الأوسمة والنياشين من مبارك

منذ حوالي 3 ساعات

الباز: لقاء الرئيس بكبار المسئولين اليوم يشبه "اجتماع حرب"

منذ أقل من ساعتين

الحكم واجب النفاذ.. الأجهزة الأمنية تبحث عن جوهرة

منذ حوالي 5 ساعات

خاص| الزمالك يتلقى عرضا رسميا لبيع فرجاني ساسي

الصور

image description

حياتك تهمنا.. "لا للانتحار" في ندوة تثقيفية بمسرح طنطا

image description

ضبط لودر ومعدات بناء وإشغالات طريق لـ4 مقاهٍ بمطروح

image description

حملات مكبرة لسحب مكبرات الصوت من الباعة الجائلين بالإسكندرية

image description

ننشر أول صور من موقع حادث طريق "بورسعيد- دمياط"

image description

الغضبان يصل مكان حادث تصادم "بورسعيد - دمياط"

الأكثر قراءة

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

أسرار إطلاق الإخوان «الوثيقة المشبوهة» برعاية «المقاول الأجير»

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

الباز: لقاء الرئيس بكبار المسئولين اليوم يشبه "اجتماع حرب"

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

4 خطوات للتخلص من رائحة القدم الكريهة

الدهون تسرع نمو سرطان الثدي

4 أمراض فتاكة تضرب جيبوتي

حجم جسمك يكشف عن صحتك

الرئيس نيوز

خاص| بلغ وليك 10%.. طريقة جديدة لمواجهة التهرب الضريبي

بالأرقام.. تطور معدلات الطلاق بين المصريين خلال 10 سنوات

إدراج الخادمات تحت مظلة التأمينات.. ضوابط جديدة للاشتراكات ضد المرض والإصابات

إعلامي يطالب بفتح تحقيق ومعاقبة المتسبب في فشل جذب الاستثمارات

منوعات

أكثر 10 فنادق إماراتية جمالا

5 خطوات لحماية ملابسك الشتوية

الأميرة كيت تشيد بأهمية القابلات

هولندا تغير اسمها

كشكول

بسبب "إنفلونزا الخنازير".. تأجيل امتحانات الابتدائية وتعطيل kg بمدرسة"نيو فيجن"

منصة "كشكول".. امتحانات"اللغة العربية" للسادس الابتدائي (رابط)

"للتعرف على مشاكلهم".. جلسات نفسية للطلاب والعاملين بجامعة الأزهر

"خريجي الأزهر" تندد بجرائم داعش الإرهابية ضد المسيحيين في نيجيريا

إسلام سياسي

"صوفية ليبيا" تعلن دعمها ومساندتها للجيش ضد الجماعات الإرهابية

5 شروط إخوانية للقبول بوثيقة المقاول الأجير المحرضة ضد مصر

كواليس وثيقة المقاول الإخواني الأجير المحرضة ضد مصر

بعد عودته من كازخستان....شيخ مشايخ الصوفية يعقد اجتماعه السنوى مع وكلاء الصوفية

مقالات الرأي
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
د.أحمد الخميسى
عام جديد مع الأمل
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
المزيد

الثقافة

ثقافة المنيا تناقش دور الثقافة في التنمية الشاملة

فرق مهرجان التحطيب تزور مستشفى شفاء الأورمان

قافلة ثقافية متنوعة بثقافة قنا: الفن التشكيلي في الصدارة

MERY ME: صاحب البرطمان يهزم السوشيال ويتزوج محبوبته

صفحتنا ع الفيس بوك