نقل جثامين ضحايا «أتوبيس بورسعيد» على نفقة مدير الأمن

حرص اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، على التواجد داخل مستشفى السلام، بين أهالي ضحايا ومصابين الحادث المروري، الذي راح ضحيته 22 عاملا.



ووجه مدير أمن بورسعيد بضرورة اتخاذ التسهيلات والإجراءات الفورية لنقل الجثامين إلى محل إقامتها ولو على حسابه الشخصي.



وتحدث اللواء هشام خطاب مع الأهالي لتهدئتهم وتقديم خالص التعازي لهم.



وشهدت محافظة بورسعيد اليوم حادثا مروريا مروعا أسفر عن مصرع 22 عاملا، وإصابة 7 آخرين.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين والمتوفين إلى أقرب مستشفيات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتسهيل على أهالي الضحايا.



وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، والتصريح بدفن الجثث.