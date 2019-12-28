مدحت العدل: "علاقتي بالزمالك زي أحمد رامي وأم كلثوم"

شبه السيناريست مدحت العدل، علاقته بنادي الزمالك، بعلاقة الشاعر أحمد رامي بكوكب الشرق أم كلثوم، قائلًا: "الزمالك جزء من كياني ووجداني".



وأضاف مدحت العدل، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إنه كان يذهب إلى نادي الزمالك مع شقيقيه سامي وجمال، منذ كان عمره 5 سنوات، لهذا فإن منظر "فانلة الزمالك يبسطهم".



وأردف العدل: "تعودنا كجمهور للزمالك، أن نحب لعب الزمالك، وليس المكسب، المهم هو اللعب بإخلاص ومجهود، ولا يهم اتغلب، مش فارق معايا".



وعما ينقص إدارة الزمالك، قال العدل: "الهدوء هو ما ينقص الزمالك، لو كان أكثر هدوءً، وعدم انفعال زيادة، كانت النتائج أفضل، لو لم يرحل فريرة لأخذنا الدوري كل سنة".



وأكد أن المستشار مرتضى منصور، عمل أشياء كثيرة جدًا، للنادي على المستوى الإداري، وأخذ بطولات 5 مرات، كأس وكونفدرالية، ودوري، ووصل لنهائي بطولة إفريقيا.

