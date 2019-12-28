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الثقافة

ثقافة المنيا تناقش دور الثقافة في التنمية الشاملة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:34 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
حسام الضمراني
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اختتم قصر ثقافة أبو قرقاص بالمنيا فعاليات ورشة الخيامية والتريكو والمنفذة بجمعية الصعيد بأوقرقاص البلد والتى نفذتها سحر عليان ومرفت عبد الحميد.

يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تدريب الفتيات على مجموعة من الحرف المتنوعة، كى تستفيد منها وتنمى مهاراتها.

كما نظمت مكتبة ابوان الثقافية محاضرة بعنوان "دور الثقافة في التنمية الشاملة" حاضرها مختار عبد الحفيظ فعرف الثقافة بأنها المجموعة الكاملة من القيم والعقائد والقواعد التي يتفق على إتباعها أفراد مجتمع ما ويطبقونها وتحدث عن الدور الذى تلعبه الثقافة فى التنمية الشاملة لكى تبنى مجتمع واع فى شتى نواحي الحياة ومن ثم يستطيع أن يقيم النهضة الشاملة للوطن من خلال فهمه لطموحاته وتطلعاته ومواجهة تحدياته بفهم سليم ودورها الفعال في التنمية الإقتصادية والسياسية والإجتماعية للمجتمع والنهوض بالمستوى الفكري لأي مجتمع يستلزم حث أفراده على التثقيف في المجالات المتعددة وتطرق عبد الحفيظ للعوامل التي تؤثر في الثقافة. والتطورات الطبيعية لها.

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