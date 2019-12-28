مظاهرة مغربية احتجاجا على اعتقال صحفي

تظاهر المئات، اليوم السبت، في الرباط للتنديد بتوقيف الصحفي والناشط المغربي عمر راضي، على خلفية انتقاده في أبريل الماضي عبر تويتر قرارًا قضائيًا.



وردد المتظاهرون قرب البرلمان في العاصمة المغربية، حرية كرامة عدالة اجتماعية، واعتقالات استفزازات تؤجج النضالات.



واحتجز راضي (33 عامًا) الخميس وبدأت محاكمته في اليوم نفسه.



ويحاكم الصحفي على خلفية نشره تغريدة في أبريل الماضي، ندد فيها بحكم قاضٍ بحق نشطاء في الحراك الاحتجاجي الذي شهده المغرب بين عامي 2016 و2017، دينوا بالسجن لفترات تصل إلى 20 عامًا، ويواجه راضي السجن عاما بتهمة "ازدراء المحكمة"، وتعقد جلسة محاكمته المقبلة في 2 يناير.



وتعاون راضي مع العديد من وسائل الإعلام المغربية والدولية، ونشر تحقيقات حول الاقتصاد الريعي، وكشف قضية استحواذ الدولة على أراض بأسعار زهيدة عبر مسؤولين، بينهم مستشارون للملك ووزراء، وقام كذلك مؤخرًا بتغطية العديد من التحركات الاحتجاجية في مناطق مهمشة في المملكة المغربية.



ونددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بـ"الحملة الشرسة للدولة ضد حرية الرأي والتعبير".



وخلال أيام فقط، حكم على ناشط على يوتيوب بالسجن 4 سنوات إثر إدانته ب"اهانة الملك"، كما حكم على طالب بالسجن ثلاث سنوات على خلفية منشور على فيسبوك، واحتجز أيضًا ناشط آخر بسبب منشور على فيسبوك.



يُشار إلى أن قانون الصحافة المغربي الذي دخل حيز التنفيذ في 2016، ألغى عقوبة السجن في جرائم الصحافة، لكن محاكمة الصحفيين تستمر بموجب القانون الجنائي، ويلاحق ناشطون على الإنترنت بموجبه أيضًا على خلفية كتاباتهم على فيسبوك.



وصنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" المغرب في المرتبة 135 من أصل 180 على صعيد حرية الصحافة.