-
السبت 28 ديسمبر 2019 الموافق 02 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تسريب جديد يكشف تصميم كاميرات سامسونج Galaxy S11

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:31 م
Galaxy S11
Galaxy S11
وكالات
طباعة
نشر أحد أشهر حسابات التسريبات على موقع تويتر "@Onleaks" صورة جديدة تكشف عن تصميم الكاميرات الخلفية لهاتف Galaxy S11 المرتقب من شركة سامسونج.

ويظهر في الصورة الجديدة التي نشرها "@Onleaks" وجود 4 كاميرات خلفية، بشكل توضع فيه 3 منها فوق بعضها، في حين تأتي الرابعة بجانبها أعلى ضوء الفلاش.

وتتشابه الصورة التي نشرها حساب "@Onleaks"، الجمعة، مع الصورة التي نشرها حساب Ice Universe منتصف شهر ديسمبرالجاري، التي أظهرت الكاميرات الثلاث، في حين كان الكاميرا الرابعة خلف حاجز. وفقًا لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

وقال حساب "@Onleaks" في تغريدته: إن هذه الصورة لهاتف (جالاكسي إس11 بلس)، وأشار إلى أنها تختلف عن الصورة التي نشرها قبل شهر، التي كانت ترتكز على المرحلة الأولى للنموذج الأولي للهاتف، أما الصورة الحالية فهي لأحدث نموذج أولي، الذي أشار إلى أنه سيكون الأخير.

ويأتي التسريب بعد أن نشر Ice Universe ما قال إنها صور حية لغطاء الشاشة الخاص بالجيل القادم من هواتف (جالاكسي إس11) Galaxy S11 من شركة سامسونج.

وأظهرت الصورة الاختلاف في الأحجام بين الإصدارات الثلاثة المرتقبة للهاتف، وهي: (جالاكسي إس11) Galaxy S11، و(جالاكسي إس11إي) Galaxy S11e، و(جالاكسي إس11 بلس) Galaxy S11 Plus.

وتأتي الصورة المسربة بالتزامن مع تقرير إخباري أفاد بأن شركة سامسونج ستعجل في الإعلان عن هواتف (جلاكسي إس11)، إلى جانب الجيل الثاني من هاتفها الذكي القابل للطي (جلاكسي فولد 2) Galaxy Fold 2.

ووفقًا للتقرير، فإن سامسونج، لن تعلن عن الهواتف، كما كان متوقعًا، خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير2020 بمدينة برشلونة الإسبانية، ولكنها ستعقد حدثًا في 11 فبراير المقبل في الولايات المتحدة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

أسرار إطلاق الإخوان «الوثيقة المشبوهة» برعاية «المقاول الأجير»

منذ يومين

توجيهات حكومية بإنهاء جميع الترقيات المعطلة وإقرار 5% علاوة مطلع 2020

منذ يوم

إيرادات الخميس.. تامر حسنى يتجاوز 2 مليون ومحمد سعد يحقق 206 جنيهات

منذ حوالي 3 ساعات

«أدت إيماءات جنسية للزبائن».. حيثيات تأييد حبس جوهرة

الصور

image description

حياتك تهمنا.. "لا للانتحار" في ندوة تثقيفية بمسرح طنطا

image description

ضبط لودر ومعدات بناء وإشغالات طريق لـ4 مقاهٍ بمطروح

image description

حملات مكبرة لسحب مكبرات الصوت من الباعة الجائلين بالإسكندرية

image description

ننشر أول صور من موقع حادث طريق "بورسعيد- دمياط"

image description

الغضبان يصل مكان حادث تصادم "بورسعيد - دمياط"

الأكثر قراءة

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

أسرار إطلاق الإخوان «الوثيقة المشبوهة» برعاية «المقاول الأجير»

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

الباز: لقاء الرئيس بكبار المسئولين اليوم يشبه "اجتماع حرب"

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

4 خطوات للتخلص من رائحة القدم الكريهة

الدهون تسرع نمو سرطان الثدي

4 أمراض فتاكة تضرب جيبوتي

حجم جسمك يكشف عن صحتك

الرئيس نيوز

خاص| بلغ وليك 10%.. طريقة جديدة لمواجهة التهرب الضريبي

بالأرقام.. تطور معدلات الطلاق بين المصريين خلال 10 سنوات

إدراج الخادمات تحت مظلة التأمينات.. ضوابط جديدة للاشتراكات ضد المرض والإصابات

إعلامي يطالب بفتح تحقيق ومعاقبة المتسبب في فشل جذب الاستثمارات

منوعات

أكثر 10 فنادق إماراتية جمالا

5 خطوات لحماية ملابسك الشتوية

الأميرة كيت تشيد بأهمية القابلات

هولندا تغير اسمها

كشكول

بسبب "إنفلونزا الخنازير".. تأجيل امتحانات الابتدائية وتعطيل kg بمدرسة"نيو فيجن"

منصة "كشكول".. امتحانات"اللغة العربية" للسادس الابتدائي (رابط)

"للتعرف على مشاكلهم".. جلسات نفسية للطلاب والعاملين بجامعة الأزهر

"خريجي الأزهر" تندد بجرائم داعش الإرهابية ضد المسيحيين في نيجيريا

إسلام سياسي

"صوفية ليبيا" تعلن دعمها ومساندتها للجيش ضد الجماعات الإرهابية

5 شروط إخوانية للقبول بوثيقة المقاول الأجير المحرضة ضد مصر

كواليس وثيقة المقاول الإخواني الأجير المحرضة ضد مصر

بعد عودته من كازخستان....شيخ مشايخ الصوفية يعقد اجتماعه السنوى مع وكلاء الصوفية

مقالات الرأي
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
د.أحمد الخميسى
عام جديد مع الأمل
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
المزيد

الثقافة

ثقافة المنيا تناقش دور الثقافة في التنمية الشاملة

فرق مهرجان التحطيب تزور مستشفى شفاء الأورمان

قافلة ثقافية متنوعة بثقافة قنا: الفن التشكيلي في الصدارة

MERY ME: صاحب البرطمان يهزم السوشيال ويتزوج محبوبته

صفحتنا ع الفيس بوك