تسريب جديد يكشف تصميم كاميرات سامسونج Galaxy S11

نشر أحد أشهر حسابات التسريبات على موقع تويتر "@Onleaks" صورة جديدة تكشف عن تصميم الكاميرات الخلفية لهاتف Galaxy S11 المرتقب من شركة سامسونج.



ويظهر في الصورة الجديدة التي نشرها "@Onleaks" وجود 4 كاميرات خلفية، بشكل توضع فيه 3 منها فوق بعضها، في حين تأتي الرابعة بجانبها أعلى ضوء الفلاش.



وتتشابه الصورة التي نشرها حساب "@Onleaks"، الجمعة، مع الصورة التي نشرها حساب Ice Universe منتصف شهر ديسمبرالجاري، التي أظهرت الكاميرات الثلاث، في حين كان الكاميرا الرابعة خلف حاجز. وفقًا لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.



وقال حساب "@Onleaks" في تغريدته: إن هذه الصورة لهاتف (جالاكسي إس11 بلس)، وأشار إلى أنها تختلف عن الصورة التي نشرها قبل شهر، التي كانت ترتكز على المرحلة الأولى للنموذج الأولي للهاتف، أما الصورة الحالية فهي لأحدث نموذج أولي، الذي أشار إلى أنه سيكون الأخير.



ويأتي التسريب بعد أن نشر Ice Universe ما قال إنها صور حية لغطاء الشاشة الخاص بالجيل القادم من هواتف (جالاكسي إس11) Galaxy S11 من شركة سامسونج.



وأظهرت الصورة الاختلاف في الأحجام بين الإصدارات الثلاثة المرتقبة للهاتف، وهي: (جالاكسي إس11) Galaxy S11، و(جالاكسي إس11إي) Galaxy S11e، و(جالاكسي إس11 بلس) Galaxy S11 Plus.



وتأتي الصورة المسربة بالتزامن مع تقرير إخباري أفاد بأن شركة سامسونج ستعجل في الإعلان عن هواتف (جلاكسي إس11)، إلى جانب الجيل الثاني من هاتفها الذكي القابل للطي (جلاكسي فولد 2) Galaxy Fold 2.



ووفقًا للتقرير، فإن سامسونج، لن تعلن عن الهواتف، كما كان متوقعًا، خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير2020 بمدينة برشلونة الإسبانية، ولكنها ستعقد حدثًا في 11 فبراير المقبل في الولايات المتحدة.