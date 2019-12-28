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محافظات

الأقصر تضع اللمسات الأخيرة لبدء منظومة التأمين الشامل

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:26 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
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أصدر الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، توجيهاته للفريق الطبي بسرعة الانتهاء من التجهيزات الطيبة وإعداد الهيكل الوظيفي الخاص بمستشفى العديسات من كوادر بشرية بجميع الإدارات.

أجرى وكيل الصحة الأقصر السبت، جولة تفقدية في أقسام الأشعة والقسطرة والعناية المركزة والعيادات والعمليات كما تابع أعمال توصيل الصرف الصحي للمستشفى.

كما اجتمع عبد الجواد بالفريق الطبي المساعد المتواجد بالمستشفى لتوضيح ضرورة السير على قدم وساق لتشغيل المستشفى فى الأيام المقبلة لخدمة أكبر عدد من المرضى، وقام بأخذ بعض الملاحظات وتكليف المختصين بتلافى السلبيات، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على توفير كافة الاستعدادات لدخول المنظومة التى ستقدم النظام التكافلي للخدمات الصحية للمواطنين.

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