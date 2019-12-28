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الثقافة

فرق مهرجان التحطيب تزور مستشفى شفاء الأورمان

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:22 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
حسام الضمراني
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة زيارة على هامش مهرجان التحطيب إلى مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر لمساندة مرضى الأورام في المستشفى بتقديم عرضا فنيا.

شارك في الزيارة فرق الفنون الشعبية المشاركة في المهرجان، حيث قدموا عروضًا فنية متنوعة منها التنورة لإضفاء البهجة والسرور على النزلاء.

ومهرجان التحطيب نظمته الإدارة المركزية للشئون الفنية بساحة أبو الحجاج بالأقصر في الفترة من 24 وحتى 28 ديسمبر الجارى بمشاركة ست فرق فنية وشيوخ ولاعبى التحطيب.

وخلال افتتاح الفعاليات لمهرجان التحطيب رسميًا، قدم أعضاء الفرق المشاركة عروض مميزة بالعصا وسط أجواء مبهجة من المواطنين والأهالى وقيادات المحافظة والثقافة الحضور بقلب ساحة أبوالحجاج الأقصرى، حيث تعتبر لعبة التحطيب من الألعاب التراثية والشعبية بجنوب الصعيد، ويعود إنشاء المهرجان للفنان عبد الرحمن الشافعى والذى تقيمه قصور الثقافة سنويًا بساحة أبى الحجاج الأقصرى ويشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من السائحين وأهل الأقصر، والتحطيب "اللعب بالعصى" فن من الفنون المصرية المستمدة من الأصول المصرية القديمة.

ونشر قدماء المصريين صور هذا الفن على جدران معابدهم، وكانت مصر قد نجحت فى تسجيل التحطيب على قائمة التراث الثقافى غير المادى فى المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو 2016.

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