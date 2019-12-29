لطيفة: طرح ألبوم "أقوى واحدة" فى يناير المقبل

كشفت النجمة التونسية لطيفة، أنها تضع اللمسات النهائية على ألبومها الغنائي الجديد "أقوى واحدة"، وذلك من أجل طرحه مطلع شهر يناير المقبل، وذلك بعدما تعاقدت مؤخرًا مع شركة قنوات لتسويق الألبوم في مصر والوطن العربي.



وأضافت "لطيفة"، في تصريح لـ"الدستور"، أنها تتعاون في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين المصريين على رأسهم أيمن بهجت قمر ووليد سعد ومونتي وبهاء الدين محمد ومدين، واختارت "لطيفة" أغنية "أقوى واحدة" لتكون اسم الألبوم، مؤكدة أنه يضم أغاني متنوعة عن المرأة القوية والأخرى الضعيفة، ومن بين أغاني الألبوم "بهرب من وجعي وأنت ياه ومبكرهوش".



وأكدت "لطيفة" أن الألبوم سيحمل عدد من الأغاني التونسية وهو ما حرصت عليه بعد غنائها مؤخرًا في تونس عن طريق تقديمها سلسلة حفلات هناك بعد فترة غياب طويلة، لافتة إلى أنها تستعد للعودة للتمثيل مرة أخرى من خلال عمل درامي تدرس تقديمه حاليًا في موسم 2020 من دراما رمضان ولكن لم تقرر هذا الأمر بشكل نهائي حتى الآن.