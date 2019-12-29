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فن

مصدر: مسلسل "خالد بن الوليد" يُقدم باللغة العربية الفصحى

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:51 ص
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
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أعلن المنتج تامر مرسي عن انضمام مسلسل "سيف الله المسلول" خالد بن الوليد إلى العرض في موسم رمضان 2020، وقام بنشر البوستر الرسمي للمسلسل، معلنًا عن بطله وهو الفنان عمرو يوسف، وذلك بعد فترات طويلة من المشاورات التي دارت بين المنتج تامر مرسي والمخرج رؤوف عبدالعزيز والمؤلف إسلام حافظ وكان مرشح له أكثر من نجم مصري ولكن استقر القائمين على العمل على عمرو يوسف وتم التعاقد معه بشكل رسمي.

وعلمت "الدستور" أن المسلسل تم رصد له ميزانية كبيرة من أجل خروجه بشكل مميز ليتواكب مع التقدم الحالي في الدراما العربية وليكون بمثابة عودة لإحياء الأعمال الدينية مرة أخرى، حيث تم الاستعانة بماكيير عالمي من أجل الوصول للشكل النهائي لكافة شخصيات أبطال العمل، كما أن المسلسل يشارك فيه عدد كبير من النجوم المصريين والعرب، حيث يتعدى عدد أبطال المسلسل الـ50 فنانًا وفنانة بين المصريين والعرب، وسيحل عدد كبير من النجوم كضيوف شرف بحلقة أو حلقتين، وجاري التعاقد مع باقي الأبطال.

من ناحية أخرى فإن قصة المسلسل مأخوذة عن كتاب "عبقرية خالد" للكاتب الكبير عباس العقاد والسيناريست إسلام حافظ يعمل على المعالجة الدرامية للمسلسل من شهر مارس الماضي وانتهى من كتابتها ومن كتابة السيناريو والحوار حتى لا يتوقف أبطال المسلسل أثناء التصوير ويتم الانتهاء منه قبل موسم رمضان حسب جدول التصوير التي وضعته الجهة المنتجة.

ويواصل المخرج رؤوف عبدالعزيز في الوقت الحالي الانتهاء من معاينات أماكن التصوير وتجهيز كافة مواقع التصوير واختار صناع المسلسل مدينة الإنتاج الإعلامي لتكون الديكور الرئيسي للعمل، بالإضافة لعدد من أماكن التصوير الخارجي التي يتم تجهيزها حاليًا وانطلاق التصوير سيكون مطلع العام الجديد.

وتأكدت "الدستور" من مصدر داخل المسلسل أن العمل سيتم تقديمه باللغة العربية الفصحى وليست بالعامية كما أشيع مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصل الشركة التعاقد مع عدد من النجوم والقائمة المبدئية لإبطال العمل هم الفنان عمرو يوسف ويوسف شعبان وعبدالرحمن أبو زهرة ومحمد فراج وبيومي فؤاد وحمدي الوزير ومحمد ثروت وأحمد عزمي وطارق صبري وبسنت شوقي ولبنى ونس.

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