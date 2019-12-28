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توك شو

فيديو فضيحة كبرى للهارب محمد ناصر كيف استغفل مشاهديه

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:49 م
محمد ناصر
محمد ناصر
أحلام عبدالرحمن
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وصف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الإعلامي الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد ناصر، بمسيلمة الكذاب، وذلك بعد كشف فضيحة كذبته الكبرى، التي يحاول من خلالها تضليل الشعب، بزعم خوفه على الأمن القومي المصري.

وأذاع الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، جزءا من برنامج ناصر، على شاشة "مكملين"، والتي يروج فيه كذبًا أن الدولة باعت شركة قها، وأغلقت القومية للأسمنت، وويسترن كومباني، وأضاعت زراعة الأرز والقصب والقطن.

وعقب الباز: "20 ثانية دس فيها ناصر السم في العسل، فهدف ناصر أن يصدق المستمع له أن الحكومة بالفعل قفلت هذه الشركات، لكن الحقيقة كشفتها صفحة "متصدقش"، حيث دققت في كل معلومة كاذبة رددها".

وورد في منشور "متصدقش"، تصحيح لكل المعلومات الكاذبة، وهي:

لم يتم بيع شركة قها، وشركة إيسترن كومباني ما زالت تعمل ولم تغلق، وأوضحت أن شركة "قها" ما زالت تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة، وفي شهر نوفمبر الماضي كان هناك اجتماع بين مسئولي وزارة التموين مع أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمناقشة خطة تطوير ودمج بعض الشركات التابعة للشركة القابضة، ومنها شركتي قها وأدفينا لتكون أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة بالأسواق المحلية.

ثانيا: لا توجد شركة حكومية اسمها ويسترن كومباني، مثلما قال محمد ناصر، وإنما توجد شركة إيسترن كومباني "الشركة الشرقية" التي تنتج سجائر وتبغًا، وما زالت تعمل في مصر ولم تغلق، وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للدولة حصة 50.5% من أسهمها، بعد أن طرحت 4.5% من حصتها في البورصة في شهر مارس 2019، والشركة دفعت خلال العام المالي 2018 - 2019 مبلغ 65.3 مليار جنيه ضرائب ورسومًا جمركية للخزانة العامة للدولة.

ثالثا: بخصوص القومية للأسمنت تمت تصفيتها بقرار من الجمعية العمومية للشركة في 2 أكتوبر 2018، بعد تراكم خسائر وصلت لـ4 مليارات جنيه، مع فتح باب المعاش وتعويضات العاملين.

وأكد الباز، أن محمد ناصر وإخوته أبواق موجهة لنا مستخدمة من قبل أجهزة ودول أخرى، مدفوع لهم أموال باهظة، ومن ناحية أخرى يحاول أردوغان تحريك ميليشيات إرهابية على حدود مصر.

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