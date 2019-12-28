الباز: قطر ليست دولة عربية.. والصراع في ليبيا معركة وجود

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المعركة القادمة في ليبيا هي معركة وجود، والدول العربية إذا لم تقف فيها بجانب ليبيا، فليخرجوا من التاريخ غير مأسوف عليهم.



وأوضح في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، أن العرب لا يمكن أن يتركوا دولة مثل تركيا "تقسم" على ليبيا.



واستطرد أنه لو تمكنت تركيا من ليبيا فلنقرأ الفاتحة على الدول العربية كلها، موضحًا أن قطر لا يمكن اعتبارها دولة عربية، وهي ليست دولة عربية لأن كل تصرفاتها ومخططاتها لا تصب في مصلحة الأمة العربية ولا يمكن أن نحسبها ضمن الصف العربي.

