-
السبت 28 ديسمبر 2019 الموافق 02 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: قطر ليست دولة عربية.. والصراع في ليبيا معركة وجود

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:46 م
الباز
الباز
محمود عرفات
طباعة
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المعركة القادمة في ليبيا هي معركة وجود، والدول العربية إذا لم تقف فيها بجانب ليبيا، فليخرجوا من التاريخ غير مأسوف عليهم.

وأوضح في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، أن العرب لا يمكن أن يتركوا دولة مثل تركيا "تقسم" على ليبيا.

واستطرد أنه لو تمكنت تركيا من ليبيا فلنقرأ الفاتحة على الدول العربية كلها، موضحًا أن قطر لا يمكن اعتبارها دولة عربية، وهي ليست دولة عربية لأن كل تصرفاتها ومخططاتها لا تصب في مصلحة الأمة العربية ولا يمكن أن نحسبها ضمن الصف العربي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الإدريسي» عن حظر قطر للمنتجات المصرية: ليس في صالح الدوحة

ميشيل الحاج مستشار المركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب: «داعش» باق وسيعمل تحت الأرض.. والخطر الآن فى «الذئاب المنفردة»

وزير خارجية ليبيا: قطر وتركيا وإيران مثلث الشر.. والأولوية لمصر فى ملف الإعمار

القوى الليبية: السيسى قضى على المخططات الإرهابية فى مصر والمنطقة

موضوعات متعلقة

منذ يومين

توجيهات حكومية بإنهاء جميع الترقيات المعطلة وإقرار 5% علاوة مطلع 2020

منذ أقل من ساعتين

«أدت إيماءات جنسية للزبائن».. حيثيات تأييد حبس جوهرة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث طريق "بورسعيد - دمياط" إلى 22

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية.. والقاهرة 11 درجة

الصور

image description

حياتك تهمنا.. "لا للانتحار" في ندوة تثقيفية بمسرح طنطا

image description

ضبط لودر ومعدات بناء وإشغالات طريق لـ4 مقاهٍ بمطروح

image description

حملات مكبرة لسحب مكبرات الصوت من الباعة الجائلين بالإسكندرية

image description

ننشر أول صور من موقع حادث طريق "بورسعيد- دمياط"

image description

الغضبان يصل مكان حادث تصادم "بورسعيد - دمياط"

الأكثر قراءة

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث طريق "بورسعيد - دمياط" إلى 22

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

الباز: لقاء الرئيس بكبار المسئولين اليوم يشبه "اجتماع حرب"

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

4 خطوات للتخلص من رائحة القدم الكريهة

الدهون تسرع نمو سرطان الثدي

4 أمراض فتاكة تضرب جيبوتي

حجم جسمك يكشف عن صحتك

الرئيس نيوز

الجيش الليبي يدمر مخزن ذخيرة لميليشيات بمدينة الزاوية غربي طرابلس

القضاء الإداري: رفض دعوى سحب أوسمة ونياشين الرئيس الأسبق مبارك

"الإداري" تقضي بعدم الاختصاص في دعوى وقف قانون تطليق المرأة لنفسها

جدل حول تزيين ميدان التحرير بـ"الكِباش": عُرضة للتشويه أم فرصة للتعلّم؟

منوعات

أكثر 10 فنادق إماراتية جمالا

5 خطوات لحماية ملابسك الشتوية

الأميرة كيت تشيد بأهمية القابلات

هولندا تغير اسمها

كشكول

منصة "كشكول".. امتحانات"اللغة العربية" للسادس الابتدائي (رابط)

"للتعرف على مشاكلهم".. جلسات نفسية للطلاب والعاملين بجامعة الأزهر

"خريجي الأزهر" تندد بجرائم داعش الإرهابية ضد المسيحيين في نيجيريا

"خريجي الأزهر" تدين الهجوم الإرهابي على المدنيين في الصومال

إسلام سياسي

"صوفية ليبيا" تعلن دعمها ومساندتها للجيش ضد الجماعات الإرهابية

5 شروط إخوانية للقبول بوثيقة المقاول الأجير المحرضة ضد مصر

كواليس وثيقة المقاول الإخواني الأجير المحرضة ضد مصر

بعد عودته من كازخستان....شيخ مشايخ الصوفية يعقد اجتماعه السنوى مع وكلاء الصوفية

مقالات الرأي
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
د.أحمد الخميسى
عام جديد مع الأمل
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
المزيد

الثقافة

"خلصانة بفيونكة".. كتاب ساخر لهدير مدحت عن دار المؤسسة

افتتاح معرض «قناة السويس الماضى والحاضر والمستقبل» بأكاديمية الفنون

ورش فنون تشكيلية ومسابقات بـ"ثقافة الجيزة"

ابن رشد تطرح "البحث عن زُريزرا" لــ أشرف شعبان

صفحتنا ع الفيس بوك