أمن بورسعيد يوفر سيارات لنقل جثامين "ضحايا الأتوبيس"

انتقل اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، مساء السبت، إلى مستشفى السلام الذي استقبل ضحايا تصادم سيارة نقل مع "ميني باص" على طريق "بورسعيد - دمياط" الذي خلّف 22 قتيلًا و8 مصابين.



وأصدر مدير أمن بورسعيد تعليماته بسرعة نقل جثامين المتوفين وتوفير سيارات لنقلهم إلى محال إقاماتهم،

كما أعطى توجيهاته بسرعة استخراج تصاريح الدفن للمتوفين بعد استكمال الإجراءات ومساعدة أسرهم في نقل المتوفين، مقدمًا العزاء لأسر المتوفين وتمنياته بسرعة شفاء المصابين.