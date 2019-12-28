7 جثث مجهولة الهوية في حادث "أتوبيس العمال" ببورسعيد

تتواجد بمشارح مستشفيات محافظة بورسعيد، مساء السبت، 7 جثامين مجهولة الهوية لضحايا حادث تصادم سيارة نقل مقطورة مع سيارة "ميني باص" يستقلها عمال بأحد مصانع الملابس الجاهزة في محافظة بورسعيد على طريق "بورسعيد - دمياط".



وكشف مصدر مطلع في صحة بورسعيد أن الأهالي يتواجدون، الآن، بالمستشفيات للتعرف على جثامين ذويهم، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات اللازمة لتسلّمها.



وأسفر الحادث عن مصرع 23 عاملًا وإصابة 7 آخرين من أبناء محافظة دمياط، وتم وضع جثامين الضحايا بمستشفيات السلام بورسعيد، والزهور، والحميات، بينما يتواجد المصابين بمستشفيات: السلام بورسعيد، الزهور، والتضامن.



وتم التحفظ على جميع حالات الوفاة بمشارح المستشفيات لحين التعرف على هويتهم، ويقوم الفريق الطبي المكون من تخصصات الجراحة والعظام والعناية المركزة بمشاركة فريق التمريض بفحص الحالات المصابة، وتقديم الخدمة الطبية الأولية اللازمة.