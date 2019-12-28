«الثروة الداجنة»: الحكومة تدرس وضع سعر ثابت كل 6 أشهر

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إن الحكومة تدرس وضع سعر ثابت للدواجن كل 6 أشهر، يراعي هامش ربح مناسب للمنتج وسعر عادل للمستهلك، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية واتحاد المنتجين ووزارة الزراعة.



وأضاف السيد، خلال لقائه ببرنامج "الجدعان" الذي يقدمه الإعلامي محمد غانم على فضائية "القاهرة والناس 2"، أن صغار المربين قاطرة صناعة الدواجن، ويمثلون 80% من حجم الإنتاج.



ولفت إلى أن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة 18 جنيها، وأن حلقات التداول هي التي تتلاعب بالأسعار.



وأشار إلى أنه اقترح تشكيل لجنة من جهاز حماية المستهلك ووزارة المالية وشعبة الدواجن واتحاد المنتجين، لتحديد سعر عادل للمربي والمستهلك في نفس الوقت ويستمر لمدة 6 أشهر.

