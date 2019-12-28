سقوط أمطار خفيفة مصاحبة لرياح بمطروح

شهدت محافظة مطروح، مساء السبت، سقوط أمطار خفيفة مصاحبة لرياح شديدة أدت لغرق الشوارع والميادين، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ تحسبًا لوجود تداعيات.



وبناءً على تعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استعد مجلس ومدينة مرسي مطروح، للتدخل السريع والتعامل الفوري مع أي حالة طوارئ، بالتعاون مع مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى تشكيل لجان بكل مدينة للمتابعة المستمرة والاستعداد لمواجهة السيول.



وضربت أمواج البحار في مطروح مزار كليوباترا السياحي وتضرر الممشى الزجاجي وتطايرت الألواح الزجاجية وهبط جزء من الممشي الخرساني، إضافة إلى تضرر الممشي الخرساني بأحد شواطئ منطقة العوام وانهيار جزءا منه.