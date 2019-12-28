محافظ الإسكندرية يكلف بمتابعة أعمال رفع مياه أبيس الثانية

كلّف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، السبت، أحمد جمال، نائب المحافظ، بمتابعة ما تم من التعليمات التي أصدرها المحافظ أمس للأجهزة التنفيذية بشأن التعامل الفوري والعاجل لرفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع بقرية أبيس الثانية بنطاق حي شرق.



وتفقد نائب المحافظ أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بقرية أبيس الثانية، مشددًا على جميع المسئولين باستمرار أعمال تطهير الشبكات ومحطة الرفع بقرية أبيس الثانية، مؤكدًا أن تعليمات المحافظ كانت صارمة وأن ما حدث لن يسمح بتكراره مرة أخرى.



جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عبد العظيم، مستشار المحافظ، وسحر شعبان، رئيس حي شرق، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.



وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرية أبيس الثانية بعد غرقها بمياه الأمطار خلال نوة الفيضة الصغرى.