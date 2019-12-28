ضبط سيارة محملة بـ«بط ميت» في دمياط

تمكنت حملة من إدارة التفتيش على اللحوم ومباحث التموين بدمياط، السبت، من ضبط سيارة تحمل نصف طن بط مرجان مدبوح وميت أثناء دخولها إلى دمياط الجديدة لأحد أصحاب السوبر ماركت عن طريق كمين الإسعاف.



ووردت معلومات للدكتور طارق أبو النجا، مدير إدارة المجازر والتفتيش عن اللحوم بالطب البيطري، وسيد عبيد، مفتش بمباحث التموين بإشراف المقدم أحمد عبد الباقي، رئيس مباحث التموين بدمياط، وبناء عليه تم ضبط السيارة قبل دخولها وتفتيشها وإحراز ما بها.



تم التحفظ على الكمية وتحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق فيها والتحفظ علي السيارة والمضبوطات.