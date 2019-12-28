تسليم 8 جثامين لذويهم في حادث «أتوبيس بورسعيد»

تسلّمت أسر 8 ضحايا جثامين ذويهم في حادث تصادم سيارة نقل مع "ميني باص" يستقلها عمال بأحد مصانع الملابس الجاهزة في محافظة بورسعيد على طريق "بورسعيد - دمياط"، السبت، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.



وكشف مصدر مطلع بمرفق إسعاف بورسعيد أنه تم نقل 8 جثامين إلى قرية شطا بمحافظة دمياط منهم 4 جثامين تم نقلها بواسطة سيارات الإسعاف، و4 جثامين تم نقلها بواسطة الأهالي، وجار إنهاء الإجراءات اللازمة لتسليم باقي الجثث.



أسفر الحادث عن مصرع 23 عاملًا وإصابة 7 آخرين من أبناء محافظة دمياط، وتم وضع جثامين الضحايا بمستشفيات السلام بورسعيد، والزهور، والحميات، بينما يتواجد المصابين بمستشفيات: السلام بورسعيد، الزهور، والتضامن.



تم التحفظ على جميع حالات الوفاة بمشارح المستشفيات لحين التعرف على هويتهم، وبدأ الفريق الطبي المكون من الجراحة والعظام والعناية المركزة بمشاركة فريق التمريض بفحص الحالات المصابة، وتقديم الخدمة الطبية الأولية اللازمة.