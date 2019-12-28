برلماني: العقوبات الحالية لا تحقق الردع للمتسببين في حوادث الطرق

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القوانين مرتبطة بظروف الحياة، أي البيئة المحيطة بالنص القانوني؛ فعندما صدر قانون العقوبات عام 1938 كان يناسب ظروف معينة، وعندما تغيرت الظروف تم إدخال تعديلات معينة على نصوص القانون في مراحل مختلفة.



وأضاف "الطماوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، اليوم السبت، مع الإعلامي أحمد موسى، أن العقوبة الحالية لا تحقق الردع المناسب على السائقين المتسببين في حوادث الطرق ولا بد من تعديلها.



كما أوضح أنه خلال الفترة القادمة سنتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة على السائقين المتسببين في حوادث الطرق.



وتابع: "إذا كانت القاعدة القانونية عامة ومجردة، فإنه يجب أن تتوافق مع الظروف حتى تحقق الردع المطلوب سواء كان عام أو خاص".

